С этой среды максимальная разрешенная скорость движения на латвийских дорогах составит 90 километров в час. Об этом сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).

Также в компании отмечают, что на участке Видземского шоссе (А2) от Риги до Сигулды, где работает адаптивное управление движением с переменными информационными дорожными знаками, с понедельника, 16 октября, максимальная разрешенная скорость движения 110 километров в час будет отменена.

При этом в дальнейшем на этом участке автомагистрали в зимний сезон в хороших условиях движения максимальная скорость движения составит 100 километров в час.

По мере ухудшения метерологических условий и условий движения разрешенная скорость движения на данном участке автомагистрали снижается до 90, 80 или 70 километров в час.

На этой неделе также планируется открыть для движения и недавно построенную кольцевую дорогу Кекава, где на участке от Крогсила до Рижской кольцевой дороги (А5) максимальная разрешенная скорость движения составит 120 километров в час до наступления характерных для зимнего сезона условий.

В свою очередь, на участке от границы Риги до Крогсилы и от Рижской кольцевой дороги (А5) до конца кольцевой дороги Кекава разрешенная скорость движения составит до 90 километров в час.

В то же время LVC напоминает, что максимальная разрешенная скорость движения летом была увеличена на Таллинском шоссе (A1) от Балтезера до Айнажи на кольцевой дороге Саулкрасту, на участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Саласпилса до Икшкиле, на участке юрмальского шоссе (A10) от Риги до Юрмалы, а также на участке государственной региональной дороги Тинужи-Кокнесе (P80) от Тинужи до Кокнесе.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram