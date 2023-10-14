В Латвии остается много дорог, на которые у государства не хватает средств. В первую очередь эта проблема затрагивает региональные самоуправления и учеников школ, рассказал в интервью программы Латвийского радио 4 "Домская площадь" глава Союза самоуправлений Латвии Гинтс Каминскис.

На этой неделе представители самоуправлений провели встречу с министром сообщения, чтобы обсудить вопросы в сфере транспорта. Главные вопросы — финансирование дорог и обеспечение перевозок школьников в случае закрытия маленьких школ в регионах.

"В этом году поменялось правительство. Хотим ближе познакомиться с министром, узнать о его приоритетах в сфере транспорта. Во-вторых, на повестке дня вопросы государственного бюджета. Каждый год мы говорим с правительством об увеличении дотации для местных дорог. Чтобы и после реформы, когда нужно соединить центры самоуправлений с отдаленными окрестностями, люди могли добраться до центра, чтобы была эта мобильность. Чтобы вклад в дорожную сеть был заметным, дополнительно нужны 20 миллионов евро. Пока же остается 25 миллионов. Это мало", — подчеркнул Каминскис.

По его словам, особенно остро стоит вопрос о перевозке школьников в случае закрытия в регионах маленьких школ.

"Самоуправления — первые, кто сталкивается с проблемами. И должны решать их сразу, не дожидаясь, когда и что решит правительство. Если та или иная школа закроется или мало детей осталось, это надо рассматривать вместе с дорогами, с другими возможностями. Например, чтобы школьники могли жить в интернате, сколько будет стоить автобус. Все это мы будем обсуждать с министром", — рассказал глава союза.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram