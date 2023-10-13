Находящиеся в Израиле иностранные граждане, в отличие от местных жителей, несколько больше обеспокоены происходящими терактами и военными действиями, однако массовой паники не наблюдается, заявил в интервью Латвийскому телевидению (LTV) посол Латвии в Израиле Айварс Гроза.

Он сообщил, что до сих пор в посольство за советами и консультациями обратились около 140 латвийских подданных, однако видно, что люди сами ищут и находят возможности выезда из страны, если они в ней не чувствуют себя безопасно. В связи с этим Гроза рад возможности организовать специальный рейс для граждан Латвии, чтобы доставить их на родину.

Гроза рассказал, что в Израиле в магазинах начинают заканчиваться продукты, поскольку нарушены цепочки поставок. Часто слышны сирены тревоги, при которых люди должны немедленно прятаться в бомбоубежищах. "Жители Израиля привыкли к этому, возможно, для иностранцев это непривычно, на такова сейчас повседневность в Израиле", — сказал дипломат.

Он признал, что обстрелы со стороны сектора Газа больше не такие интенсивные, но они по-прежнему происходят.

Тем временем небольшая команда посольства продолжает работу — отвечает на электронные письма и телефонные звонки, сообщил Гроза.

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