Россия по-прежнему остается главной угрозой для североевропейского региона, и нужно искать решения, которые ограничат российские атаки и геополитику, заявила в пятницу журналистам перед заседанием лидеров Объединенных сил реагирования (JEF) в Швеции премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Она отметила, что ситуация с безопасностью в регионе меняется, и, хотя к НАТО присоединяются новые страны, тем самым делая альянс сильнее, Латвия по-прежнему сталкивается с вызовами, например, потенциальным саботажем против инфраструктуры или развернутой президентом Белоруссии Александром Лукашенко гибридной войной с переправкой нелегальных иммигрантов через границу Латвии. Последним событием стали попытки России вызвать гуманитарный кризис в Латвии, ограничив въезд украинских граждан в Россию по суше.

Силиня отметила, что JEF является платформой, где эти проблемы можно озвучить, а также согласовать поддержку, оказываемую странами Украине.

На вопрос, ожидает ли Силиня и от НАТО более существенной поддержки, чтобы преодолеть упомянутые вызовы, премьер ответила, что НАТО - партнер, на которого всегда можно положиться.

Как сообщалось, сегодня проходит саммит лидеров стран JEF в Готланде. На саммите обсуждаются ситуация в Украине, отношения JEF с НАТО и дальнейшее сотрудничество в рамках формата по предотвращению гибридной угрозы.

Объединенные силы реагирования - формат сотрудничества в сфере региональной безопасности. Он создан по инициативе Великобритании и в настоящее время объединяет 10 стран Северной Европы - Великобританию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Исландию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву.

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