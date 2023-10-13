Как сообщили в пресс-службе МИД Эстонии, в ходе встречи стороны обсудили тесные двусторонние отношения, укрепление оборонного сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО, а также сотрудничество Эстонии и Латвии в международных организациях.
Как для Эстонии, так и для Латвии важен прогресс в реализации региональных стратегических инфраструктурных и энергетических проектов. Будущая скоростная железная дорога Rail Baltic явится важным связующим звеном между Эстонией, Латвией и Литвой и остальной Европой.
На встрече Цахкна и Кариньш подчеркнули важность дальнейшей всесторонней поддержки Украины и ее послевоенного восстановления. Министры также подчеркнули необходимость привлечения России к ответственности как страны-агрессора.
Это первый зарубежный визит министра иностранных дел Латвии Кариньша, который вступил в должность 15 сентября. До этого он был премьер-министром Латвии.