Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на встрече с новым министром иностранных дел Латвии Кришьянисом Кариньшем, который в пятницу находится с визитом в Таллинне, отметил, что сложные времена в мире способствуют дальнейшему укреплению отношений между соседними странами.

Как сообщили в пресс-службе МИД Эстонии, в ходе встречи стороны обсудили тесные двусторонние отношения, укрепление оборонного сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО, а также сотрудничество Эстонии и Латвии в международных организациях.

Как для Эстонии, так и для Латвии важен прогресс в реализации региональных стратегических инфраструктурных и энергетических проектов. Будущая скоростная железная дорога Rail Baltic явится важным связующим звеном между Эстонией, Латвией и Литвой и остальной Европой.

На встрече Цахкна и Кариньш подчеркнули важность дальнейшей всесторонней поддержки Украины и ее послевоенного восстановления. Министры также подчеркнули необходимость привлечения России к ответственности как страны-агрессора.

Это первый зарубежный визит министра иностранных дел Латвии Кариньша, который вступил в должность 15 сентября. До этого он был премьер-министром Латвии.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram