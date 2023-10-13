С 16 октября и до конца текущего года вблизи латвийско-белорусской границы будут введены масштабные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом порталу Delfi сообщили в Госагентстве гражданской авиации (CAA).

Ограничения вступят в силу в полночь 16 октября и будут действовать до 31 декабря. Они будут установлены от Лаудери в приграничной зоне России до Медуми в приграничной зоне Литвы, включая такие населенные пункты, как Дагда, Краслава и часть Даугавпилса. Ограничения установлены от земли до высоты 2895 метров.

Такие меры в CAA объяснили нуждами Национальных вооруженных сил (НВС) — в указанный период на латвийско-белорусской границе будут выполнятся военные задачи с использованием пилотируемой авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Использовать воздушное пространство в указанном районе без предварительного согласованеия любым посторонним летательным аппаратам будет запрещено. Согласовать запуск летательного аппарата можно за день до планируемого полета, отправив запрос по электронным адресам mamc@mil.lv и afcp@mil.lv.

За несанкционированные и противоправные запуски беспилотных летательных аппаратов может применяться предупреждение или штраф: для физического лица — от 150 до 1000 евро, а для юридического — от 500 до 2500 евро.

Информация об установленных ограничениях воздушного пространства доступна на сайте ais.lgs.lv.

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