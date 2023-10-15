Centrālā laboratorija с 7 октября вновь принимает всех пациентов в обычном режиме, без предварительной записи, на оплачиваемые государством анализы.

"Благодаря профессиональному пониманию новым министром здравоохранения Хосамом Абу Мери сферы здравоохранения и конструктивному подходу к решению назревшей проблемы достигнута договоренность об обеспечении необходимого объема финансирования во втором полугодии текущего года для оплачиваемых государством лабораторных услуг", сообщает laboratorija.lv.

"Мы возобновляем предоставление населению столь необходимых оплачиваемых государством услуг лабораторий в обычном порядке. Сейчас уже нет необходимости создавать очередь по записи, и пациенты могут выбрать наиболее удобное для себя время и филиал лаборатории для сдачи анализов. Пациенты, которые с 15 сентября записались в очередь ожидания, могут воспользоваться записью или же отменить ее", — информирует председатель правления Centrālā laboratorija Стелла Лапиня.

Ранее сообщалось, что спрос на услуги, предоставляемые лабораториями, в этом году очень вырос как из-за последствий пандемии, так и из-за старения общества, при этом вопреки привычному большой объем работы в лабораториях сохранялся и летом.

Поскольку финансирование в 2023 году было выделено в недостаточном для реального спроса у населения размере, выделенные до этого на оплаченные государством услуги деньги в Centrālā laboratorija расходовались до 10–15-го дня каждого месяца. Ранее было принято решение после этих дат оказывать только платные услуги и формировать очередь по записи на оплачиваемые государством услуги.

При этом SIA Centrālā laboratorija до сих пор не получила полную оплату за анализы, проведенные в 2022 году, а госдолг за уже оказанные населению услуги в 2023 году достиг уже более пяти миллионов евро.

SIA Centrālā laboratorija принимает анализы в 84 филиалах по всей Латвии. В лаборатории работают более 650 сотрудников.

Деятельность предприятия оценена присвоением председателю правления Стелле Лапине награды Кабинета министров ЛР за вклад в развитие отрасли здравоохранения.

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