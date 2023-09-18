18 сентября 84 филиала сети лабораторий Centrālā laboratorija начали брать анализы у пациентов только в порядке очереди (по квотам) или за плату. Это значит, что сдать анализы будет как минимум сложнее, как максимум — дороже. Представители Centrālā laboratorija и Минздрава в студии Delfi TV обсудили, как теперь будет работать система, можно ли сэкономить на анализах, и если можно — то как.



Анализы по направлению врача в Латвии можно сдать в частных лабораториях (Centrālā laboratorija принадлежит фармацевтическому концерну Repharm). Стоимость анализов покрывается из госбюджета. На прошлой неделе Centrālā laboratorija сообщила о том, что к концу июля было израсходовано все предназначенное на 2023 год государственное финансирование. После этого правительство приняло решение направить на лабораторные исследования еще 11,2 млн евро.

Председатель правления Центральной лаборатории Стелла Лапиня в студии Delfi TV заявила, что восемь из 11 млн покроют расходы за первое полугодие этого года. На второе полугодие остается только три миллиона. "Я расскажу в цифрах. 3 167 000 евро выделено на второе полугодие. Это шесть месяцев. Делим на шесть. За два месяца в июле и августе лаборатория потратила 1 100 000 евро из этих трех миллионов. Осталось два миллиона", — объяснила ситуацию Стелла Лапиня. По ее словам, теперь лаборатория будет держаться в рамках квот — а это чуть менее миллиона евро на анализы в месяц. Чтобы решить проблему, нужно 16 миллионов в год, говорит Лапиня.

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