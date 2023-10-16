Минувшей ночью была остановлены деятельность контрольно-пропускных пунктах на латвийско-российской границе в Падедзе и Виентули, сейчас там установлены бетонные заграждения сообщил в интервью Латвийскому радио министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство"), информирует агентство LETA.

Козловскис добавил, что в последние дни российские службы на границе под Виентулием работают очень медленно, и, например, в субботу, 14 октября, никого из стоящих в очереди в течение нескольких часов не пускали в Россию. По мнению главы МВД, это лишь доказывает, что решение латвийского правительства о закрытии пограничных переходов в Виентули и Педедзе было правильным, поскольку в противном случае на латвийской стороне границы быстро собралось бы большое количество людей.





Министр сообщил, что пограничники, работавшие на закрытых пограничных пунктах, теперь направлены на работу в другие места, в том числе на латвийско-белорусскую границу, где ощущается давление нелегальной миграции. Однако пограничные пункты Педедзе и Виентули не останутся полностью без присмотра.

Говоря об охране латвийско-белорусской границы, Козловскис сообщил, что за последние сутки в Латвию не допустили 129 человек, пытавшихся въехать в страну с белорусской стороны.

Как уже сообщалось, в понедельник, 16 октября, вступило в силу решение правительства Латвии о приостановке работы пунктов пропуска Педедзе и Виентули на латвийско-российской границе.

Решение о закрытии этих пропускных пунктов Кабинет министров принял на внеочередном заседании 12 октября, рассмотрев срочно подготовленное МВД предложение. На этот шаг правительство пошло из-за решения РФ о том, что КПП Виентули с 16 октября должен был стать единственным погранпереходом, через который граждане Украины могли бы сухопутным транспортом попасть в РФ.

На латвийско-российской границе будут созданы условия, которые могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу нацбезопасности, заявило после решения России МВД Латвии.

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