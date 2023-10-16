Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится к лицам, отвечающим в Министерстве здравоохранения за управление капитальными обществами, с просьбой рассмотреть возможность перевода Даугавпилсской региональной больницы в управление государства.

Как сообщила советник министра по вопросам коммуникации Илона Оша, открывая серию региональных визитов, министр здравоохранения в понедельник побывал в Латгале, где посетил Даугавпилсскую региональную больницу. В больнице Абу Мери встретился с представителями города Даугавпилса, всеми четырьмя членами совета больницы и единственным руководителем оперативной деятельности больницы - членом правления Григорием Семеновым. На встрече обсуждался вопрос критического финансового состояния больницы и проблематика управления региональными больницами для обеспечения качественными медицинскими услугами жителей Латвии.

Представители Даугавпилсской больницы - и председатель правления, и члены совета, и самоуправление - еще раз обозначили критическую ситуацию в сфере финансового состояния больницы и озвучили предложение о переводе Даугавпилсской региональной больницы в управление государства.

После встречи Абу Мери признал в разговоре с агентством ЛЕТА, что ситуация очень серьезная. Он отметил, что Даугавпилсская региональная больница является многопрофильной и предоставляет широкий спектр медицинских услуг жителям Латгальского региона. Однако, выслушав представителей руководства больницы, министр не может полностью согласиться с тем, что все ее проблемы объясняются недостаточностью государственного финансирования.

"Здесь, в Даугавпилсе, я вижу недостатки в практике управления - длительную недостаточность менеджмента, отсутствие идентификации рисков и управления. Непонятна задержка со стороны совета больницы и самоуправления как крупнейшего держателя долей капитала в проведении всестороннего аудита с оценкой эффективности управления больницей", - отметил министр.

Он осознает, что Минздраву придется действовать, чтобы обеспечить доступность услуг и обрести уверенность, что в критической ситуации жителям Латвии будет оказана необходимая помощь и обеспечено ощущение безопасности.

"Что касается вопроса управления Даугавпилсской региональной больницей, я попрошу в министерстве ответственных за управление капитальными обществами очень серьезно оценить возможность перевода больницы в управление государства и уже в ближайшее время найти конкретное решение", - отметил Абу Мери.

Кроме того, в Даугавпилсе министр здравоохранения ознакомился с работой Даугавпилсской психоневрологической больницы. Несмотря на нехватку кадров в отрасли, больница смогла продемонстрировать положительную тенденцию в привлечении профессионального персонала. Руководство больницы открыто и активно заинтересовано в реализации проектов по развитию и применению инновационных подходов в медицине.

Абу Мери высоко оценил участие больницы в совершенствовании долгосрочных методов и качества в отрасли: в сотрудничестве с центром методического управления, учрежденным Рижским центром психиатрии и наркологии, именно в сфере психического здоровья началось определение методических стандартов и критерий качества лечения.

В завершение первого регионального визита министр ознакомился с восстановленным приемным отделением Екабпилсской региональной больницы и дневным стационаром, недавно созданным подразделением для пациентов с инсультом, а также осмотрел операционный блок.

Как уже сообщалось, министр здравоохранения Хосам Абу Мери начал очные визиты в больницы, чтобы ознакомиться с их деятельностью, инвестициями в инфраструктуру и совершенствование качества услуг по всей Латвии. В пятницу, 20 октября, у министра запланирован визит в больницы Балви, Гулбене и Алуксне.

Еще через неделю, 27 октября, министр здравоохранения Хосам Абу Мери посетит с региональным визитом больницы Вентспилса, Талси и Кулдиги.

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