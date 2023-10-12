Несмотря на то, что происходит сейчас на Ближнем востоке, не следует смешивать все вместе, и утверждать, что все палестинцы или ливанцы — террористы, поскольку этого нет, заявил в интервью Латвийскому радио министр здравоохранения, уроженец Ливана Хосам Абу Мери ("Новое Единство"), сообщает агентство LETA.

Напомним, что в четверг, 12 октября, Сейм передал на рассмотрение в ответственную парламентскую комиссию запрос оппозиционного "Объединенного списка" к министру здравоохранения Хосаму Абу Мери "О возможностях планируемой занятости и учебы в Латвии жителей Палестины". На прошлой неделе — еще до нападения боевиков ХАМАС на Израиль — 5 октября 2023 года министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") встречался с должностными лицами Палестины, утверждается в запросе "Объединенного списка". На этой встрече, говорится в запросе, министр призвал жителей Палестины учиться и работать в Латвии.

Комментируя встречу с заместителем министра иностранных дел и диаспоры Палестины Амалой Джаду, которая состоялась в начале октября, министр сказал, что она была формальной. Абу Мери обратил внимание на то, что в Латвии много иностранных студентов, возможно, среди них есть и палестинцы, и большинство студентов обучаются в Рижском университете Страдиня.

"Я тоже там учился 30 лет назал, и там были и палестинцы и другие студенты из арабских стран. Они учились вместе со мной, поскольку здесь хорошая система образования и наши врачи востребованы во всей Европе", — пояснил Абу Мери.

Министр также подчеркнул, что Латвия имеет дипломатические отношения с Палестинской автономией, которая не имеет связи с террористической группировкой ХАМАС. По его словам, между Палестинской автономией и ХАМАС существует военный конфликт, то есть они враги. Поэтому, пока между Латвией и Палестинской автономией существуют дипломатические отношения, нет оснований говорить о том, что министру не следует встречаться с представителями этой страны.

"Латвия никогда не поддерживала сотрудничество, например, с террористическими организациями. Я лично осуждаю теракт ХАМАС в Израиле — это ненормально и неприемлемо. Я всегда буду за мир между Израилем и арабским миром, и я рад, что за последние два года между ними состоялся диалог. Надеюсь, что мир будет восстановлен в ближайшем будущем", — сказал Абу Мери.

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