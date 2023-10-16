Министерство образования и науки (МОН) завершило служебную проверку в связи с попаданием материалов о сексуальном воспитании в школьную программу. По итогам проверки принято решение возбудить дисциплинарный иск против должностного лица Государственного центра содержания образования (VISC).

МОН не раскрывает, против кого именно было возбуждено дисциплинарное дело. Известно лишь, что в настоящее время конкретное должностное лицо находится на больничном.

Ранее, впрочем, сообщалось, что министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") отстранила от занимаемой должности на время служебной проверки руководителя VISC Лиене Вороненко.

Как писал Delfi, возмущение общественности вызвали методические материалы, в которых преподавателям предлагается объяснять школьникам понятия гендера и гендерной дисфории. Речь идет пособии для учеников четвертых классов "Сексуальное образование: вопросы и ответы", которое рассказывает, в том числе, о трансгендерности и понятии "социальный пол".

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