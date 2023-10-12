Майя Спуриня, ведущий научный сотрудник Института культуры и искусств Латвийской академии культуры (LKA), получила почти 300 тысяч евро в рамках открытого конкурса проектов фундаментальных и прикладных исследований (FLPP) 2021 года на проведение исследования на тему социологического анализа опыта курьеров Wolt и Bolt. Исследование проводится уже второй год, но буквально на прошлой неделе оно получило неожиданный и широкий резонанс. Спуриня стала получать в социальных сетях угрозы и обвинения в бесполезности исследования и напрасно потраченных деньгах.
Delfi объясняет, почему исследование Спурини вызвало такую реакцию, как расходуются выделенные 300 тысяч евро и как страдает качество науки без должного финансирования.
Исследование курьеров Bolt и Wolt
Проведение исследований на средства FLPP — самая престижная научная деятельность в Латвии. Исследователь может сам выбирать тему. Престижа добавляет и то, что лишь небольшой процент — около 10% — подающих заявки на финансирование его получают. Основной целью исследования, по словам Спурини, является подготовка научной публикации и получение новых, расширенных знаний о социальном явлении.