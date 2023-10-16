В законопроекте об отмене закона о Скултском терминале сжиженного природного газа (СПГ) учтены и отражены экономические риски, но с учетом повреждения соединяющего Эстонию и Финляндию газопровода Balticconnector в Финском заливе следует углубленно рассмотреть и риски безопасности, заявила сегодня журналистам после заседания коалиции премьер-министр Эвика Силиня.

По ее словам, важно, чтобы комиссия по национальной безопасности могла полноценно рассмотреть законопроект и с точки зрения безопасности, поскольку существует непрерывная гибридная угроза против Латвии.

Премьер-министр также призвала ответственные министерства оценить безопасность критической инфраструктуры страны и взвесить риски возможного нападения.

Председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев отметил, что закономерно потребовалась оценка соображений безопасности после событий в Финском заливе, однако на заседании в предстоящий четверг упомянутый вопрос будет рассматриваться в общем порядке.

Как сообщалось, на прошлой неделе законопроект об отмене закона о Скултском терминале СПГ был снят с рассмотрения на заседании Сейма из-за полученных сведений о повреждении соединяющего Эстонию и Финляндию газопровода Balticconnector в Финском заливе, сообщила в четверг председатель комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Скайдрите Абрама.

Абрама отметила, что запланированная ранее отмена закона во многом основывалась на заключении Службы госбезопасности о том, что никаких опасений по поводу поставок природного газа в Латвию нет. После получения информации о повреждении газопровода, соединяющего Эстонию и Финляндию, было принято решение отложить рассмотрение законопроекта, чтобы еще раз оценить ситуацию.

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