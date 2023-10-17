По его словам, к большим изменениям это не приведет, так как коснется лишь одного из каждого семи работников, получающих оклад в размере "минималки". Также это ощутят служащие в госучреждениях, зарплаты которых привязаны к коэффициенту минимальной оплаты труда.

"Мы, как работодатели, тогда протестовали не из-за того, что мы против такого повышения. А потому что это – дополнительная нагрузка для работодателей. Мы говорили, что это должно идти с уменьшением налоговой нагрузки на зарплаты. Всем известно, что мы платим самые большие налоги на зарплаты в странах Балтии. Только такой процесс, когда повышается минимальная заработная плата и вместе с ней увеличивается необлагаемый минимум или уменьшается налоговая ставка, позволил бы получить больше нетто-доходов всем работникам – будь то получатели минимальной заработной платы или все работающие. Тогда реальных "живых" денег в кошельке было бы больше, чем в случае одностороннего поднятия планки минимальной зарплаты", — указал Бите.