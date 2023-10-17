Правительство во вторник утвердило проект распоряжения, подготовленного Министерством сообщения об отчуждении двух объектов недвижимости под эксплуатацию новой Кекавской объездной дороги. Владельцы собственности получат компенсацию в размере 3603 евро, сообщает агентство LETA.

Согласно распоряжению министерства, что за отчуждение объектов Kalna Ģūģii-1 и Kalna Ģūģi-2 владельцам будет выплачена компенсация в размере 2133 евро и 1469 евро соответственно.

Оба объекта находятся в пределах защитных полос новой магистрали.

Уже сообщалось, что торжественное открытие Кекавской объездной дороги состоялось 13 октября этого года.

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