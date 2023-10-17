46% жителей Латвии больше всего обеспокоены платежами за тепловую энергию. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на исследование, проведенное банком Luminor.

Чаще всего о расходах на отопление беспокоятся жители Риги и других крупных городов, а также жители Латгалии. Меньше всего — жители сельской местности. Серьезную озабоченность жителей вызывают также расходы на отопления в домовладениях, в которых проживает только один человек.

Второй наиболее болезненный для латвийцев вопрос — счета за электричество: возросшие тарифы беспокоят 16% респондентов. Несмотря на то, что в сентябре цены на электроэнергию были на 27% ниже, чем год назад, опасения по поводу этих расходов выражали в основном пожилые люди или жители старше 60 лет, а также жители сельских районов.

В то же время 9% опрошенных обеспокоены ценами на продукты питания, еще столько же выразили тревогу по поводу стоимости топлива. Чаще всего эта статья расходов беспокоит жителей сельских районов, рижан — гораздо меньше.

Еще 8% респондентов обеспокоены погашением своих долговых обязательств, включая авто лизинг, ипотечный кредит, потребительский кредит и другие долги.

Также данные опроса показывают, что 4% респондентов не беспокоятся о платежах вовсе.

Опрос был проведен в октябре 2023 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat Latvija. Участие в опросе приняли 1010 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram