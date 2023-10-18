Вопрос о повышении пенсионного возраста в Латвии пока подниматься не будет. Но к нему вернутся в 2025 году. Об этом в эфире утренней программы “Домская площадь” на Латвийском радио 4 заявил министр благосостояния Латвии Улдис Аугулис.

Политик напомнил, что в настоящее время срок выхода на заслуженный отдых в Латвии составляет 64 года и шесть месяцев.

“Надо подождать до 2025 года, когда будет окончательное решение, когда все начнут выходить на пенсию ровно в 65 лет. Тогда мы сможем оценить состояние нынешнего бюджета и бюджета долгосрочного – помогает ли нам это или нет?”, — сказал министр.

Аугулис признал, что демографическая ситуация в стране задает много открытых вопросов. Например, о количестве женщин в репродуктивном возрасте и тех, кто уехал из Латвии.

“Но параллельно важно смотреть и на вопросы рабочей силы. Мы знаем, что сейчас на нашем рабочем рынке работают 6-8 тысяч беженцев из Украины. Не будь этих людей, мы знаем, какая бы у нас была проблема с рабочей силой. [...] Не надо пока нервничать! Думаю, доживем до 2025 года. Сделаем оценку и тогда увидим, как долгосрочно мы сможем выжить”, — заключил глава Минблага.

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