В течение месяца будет создан план изменений в отношении сфер ответственности Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (МОСРР), Министерства климата и энергетики (МКЭ), Министерства благосостояния и Министерства экономики, сообщила в понедельник после заседания коалиции премьер-министр Эвика Силиня.

Вместе с Государственной канцелярией министерства договорятся о том, какие разделы сферы окружающей среды перейдут от МОСРР под ответственность МКЭ, пояснила премьер-министр.

Кроме того, в плане будет будет предусмотрен переход сферы занятости, находящейся в ведении Минблага, под ответственность Минэкономики, отметила Силиня.

Как сообщалось, уже в правительственной декларации МКЭ упоминается под его будущим названием Министерство климата, энергетики и охраны окружающей среды (МКЭОС).

МКЭОС будет поручено добиться выполнения обязательств Латвии по достижению целей в области климата и энергетики, охраны окружающей среды и управления природными ресурсами, говорится в правительственной декларации. Кроме того, задачей министерства будет восстановление природных ресурсов для борьбы с изменением климата и сохранения природных ценностей и биоразнообразия Латвии для будущих поколений.

После изменений в ведении МОСРР останется функция регионов и, скорее всего, цифрового развития.

Как сообщалось, министр экономики Виктор Валайнис видит возможность полностью передать вопросы занятости, за которые сейчас отвечает Минблаг, Министерству экономики. В интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Валайнис сказал, что это необходимо для того, чтобы Минэкономики могло по вопросам трудоустройства более успешно общаться с инвесторами и местными предприятиями и предлагать решения по повышению доступности рабочей силы.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram