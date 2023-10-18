Рижская дума начала работу над созданием к 2027 году зон низкой эмиссии. Цель — снизить загрязнение воздуха, вызванного автотранспортом. Пока, впрочем, речи о каких-либо конкретных ограничениях не идет, рассказал в программе Латвийского радио 4 "Простыми словами" руководитель Комитета Рижской думы по вопросам транспорта Олафс Пулкс.

По словам политика, задачу снизить загрязнение городского воздуха перед самоуправлением столицы поставило правительство. Пулкс признает, что автотранспорт является одним из главных источников загрязнения воздуха в Риге. Но какие конкретно могут приняты решения, пока говорить рано.

“Что касается бензиновых и дизельных двигателей, то на данный момент у нас нет планов запретить в городе автомобили с такими двигателями. Но уже сейчас рижане видят преимущества электромобилей. Им разрешено ездить по полосам общественного транспорта или ставить машины на стоянке "Ригас Сатиксме" бесплатно", — отметил Пулкс.

Депутат рассказал, что уже разработана программа поддержки общественного транспорта, цель которой — мотивировать по возможности больше людей отказываться от поездок на частном транспорте в пользу общественного транспорта.

"Главной частью этой системы, как планируется, станет железнодорожный транспорт. Мы надеемся, что уже в этом или в начале 2024 года начнут курсировать новые электропоезда. Это будут новые, современные, скоростные с интервальным графиком поезда. Надеюсь, у пассажиров будет желание на них ездить", — сказал Пулкс.

По его наблюдению, заторам в столице способствуют автомобили жителей окрестностей Риги и других городов, которые приезжают утром на работу в Ригу, а вечером на них же уезжают домой.

“Поездом получится значительно быстрее. Но тем, кто живет, например, не в Елгаве, а в ее окрестностях, следует доехать на своем автомобиле до Елгавской станции и оставить его там. Рига не может вкладывать свои средства в административные территории вне Риги. Также как мы не можем вкладывать деньги в обустройство железнодорожных станций. Это должны делать либо железная дорога, либо местные самоуправления", — указал представитель Рижской думы.

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