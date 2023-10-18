Хотя количество незастрахованных автомобилей в Латвии относительно невелико (~2%), среди них - каждый пятый водитель является "рецидивистом", который не только систематически не приобретает OCTA, ездит без действительного техосмотра, но и часто находится в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB).

По данным LTAB, в 2022 году по вине незастрахованных транспортных средств произошло 428 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Примерно в четверти этих случаев автомобиль также не прошел техосмотр и/или водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Данные LTAB свидетельствуют, что дорожно-транспортные происшествия с тяжелыми последствиями часто происходят по вине автовладельцев, которые сознательно и регулярно нарушают закон, управляя автомобилем без OCTA, без действительного техосмотра или под воздействием опьяняющих веществ.

К сожалению, статистика за прошлый год показывает, что такие рецидивисты довольно часто встречаются на латвийских дорогах - из 428 ДТП, произошедших в прошлом году по вине незастрахованных автомобилей, в 83 случаях автомобиль не прошел техосмотр, а в 10 случаях водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Незастрахованные водители - это бич не только для других водителей, но и для общества в целом. Часто вождение без OCTA сопровождается другими правонарушениями: не пройденным техосмотром, вождением в нетрезвом виде, агрессивным вождением. В результате происходят аварии, и самое печальное, что за одной аварией следует другая, такие водители - очень опасные "рецидивисты" на латвийских дорогах", - поясняет Агрис Дауксте, руководитель IT-отдела LTAB.

Наибольшая компенсация по ДТП, произошедшему по вине латвийского водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и не имевшего действующего полиса OCTA, составляет 505 377 евро. Авария произошла в 2006 году в Ирландии - пострадали 4 автомобиля, их водители и пассажиры, один из которых погиб.

"Обычно убытки, причиненные водителями-"рецидивистами", исчисляются десятками тысяч евро, и во всех этих случаях суммы, выплаченные из Гарантийного фонда, впоследствии в регрессном порядке приходится покрывать самому автовладельцу", - отмечает Дауксте.

Чтобы разъяснить общественности необходимость своевременного приобретения полиса OCTA и прохождения техосмотра, а также уменьшить число водителей, которые не приобретают OCTA или не проводят техосмотр своих транспортных средств, в октябре LTAB в сотрудничестве с CSDD и Государственной полицией проводит социальную кампанию "Если у тебя нет OCTA/ТО - не садись за руль!".

В ходе кампании ряд фоторадаров по всей Латвии, также, как уже существующие сегодня радары контроля средней скорости, будут проводить проверки наличия OCTA и техосмотра в нестандартном режиме, т.е. независимо от скорости движения транспортных средств. Кампания также призвана побудить владельцев транспортных средств подписываться на напоминания об истечении срока действия OCTA и техосмотра, и чаще проверять их наличие.

В 1997 году в Латвии была введена система ОСТА. Право производить страхование ОСТА в Латвии есть у Balta, Baltijas Apdrošināšanas Nams, BTA Baltic Insurance Company, латвийского филиала Compensa Vienna Insurance Group, латвийского филиала ERGO Insurance, латвийского филиала Gjensidige, латвийского филиала If P&C Insurance, латвийского филиала Swedbank P&C Insurance и Balcia Insurance.

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