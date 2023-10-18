Нормы закона, которые запрещают военнослужащим Национальных вооруженных сил (НВС) быть членами политических партий, соответствуют требованиям Конституции. Такое постаньвление в среду, 18 октября, вынес Конституционный суд Латвии.

Ранее оспорить норму попыталась военнослужащая НВС. Ее представителем стал сослуживец, который когда-то был сооснователем партии "Закон и порядок" Алдиса Гобземса. Заявитель попросил суд оценить соответствие оспариваемых норм Конституции, которые гарантирует политические права гражданам Латвии, но вместе с тем запрещают профессиональным военнослужащим быть членами политических партий.

Также в заявлении было предложено оценить соответствие оспариваемых норм 91-й статье Конституции о принципе правового равенства, поскольку запрет на членство в политической партии не был наложен на другие группы лиц, сопоставимые с солдатами.

После рассмотрения заявления суд пришел к выводу, что установленный запрет направлен на то, чтобы военнослужащие НВС были политически нейтральными.

“Запрет на членство в политической партии гарантирует, что солдат не является членом политической партии и, следовательно, не участвует в приобретении и осуществлении политической власти, не влияет на политические решения и не используется для достижения целей политической партии”, — говорится в заявлении суда.

В суде также отметили, что политический нейтралитет НВС “способствует эффективному выполнению функции национальной обороны и, таким образом, обеспечивает защиту демократического государственного устройства и общественной безопасности”.

Суд пришел к выводу, что выгода, которую общественность получает от требования политического нейтралитета военнослужаищих, перевешивает неблагоприятные последствия запрета на членство в политической партии.

“Военнослужащий, учитывая возложенную на него задачу быть защитником государства, должен придерживаться профессионализма и нейтралитета и обеспечивать защиту латвийского государства и его демократического устройства независимо от политических взглядов”, — отметил суд.

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