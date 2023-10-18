Граждане России могут подать в суд на государство за возможные решения, связанные с предписаниями покинуть Латвию из-за новых требований Закона об иммиграции, признал в интервью LETA министр внутренних дел Рихардс Козловскис. Но он настаивает на том, что его ведомство будет строго следовать букве закона.

Через несколько дней МВД запросит у Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) информацию о текущей ситуации в отношении граждан России, чьи постоянные ВНЖ в Латвии были аннулированы. В нормативных документах есть четкий порядок, как надо действовать. Процедура дает 90 дней (до 30 ноября), за которые граждане России, получившие предписания могут добровольно покинуть Латвию. МВД и ответственные службы не должны допускать отклонений от того, что прописано в законе. "Если кто-то не верил, что закон сработает, то придется принять реальность", — сказал министр.

Козловскис допустил, что будет достаточно много индивидуальных случаев, когда люди могут дать свои пояснения. Но в этом случае граждане России должны сами пойти с этими объяснениями в PMLP, а не ждать, пока государство их запросит. "Я предполагаю, что будут также судебные разбирательства. Поэтому управлять процессом будет достаточно сложно. Но в любом случае я не вижу возможности, как лица, не имеющие легального документа о проживании, могут остаться в Латвии", — сказал министр.

Козловскис не сомневается, что российская пропаганда в рамках своей информационной войны не преминет воспользоваться возможность, чтобы отразить истории российских граждан, которым придется покинуть страну, если они не выполнят требования закона. "Это реальность, и ее необходимо учитывать. Однако думать, что я дам приказ не выполнять закон… Этого не будет", — подчеркнул министр.

На какой стадии Латвия сейчас?

PMLP разослало 3255 гражданам России в Латвии письма о том, что они должны покинуть страну или подать заявление на получение ВНЖ в связи с новыми требованиями Закона об иммиграции, сообщила в октябре на LTV глава управления Майра Розе. Уже установлено, что 73 человека находятся за границей, еще у 200 нет задекларированного места жительства — по предположению Розе, они тоже могут больше не жить и в Латвии.

Розе напомнила, что продление на два года возможности сдачи экзамена по госязыку и получения постоянного ВНЖ касается только тех российских граждан, которые уже начали процесс подачи заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС в Латвии и сдавали, но пока неуспешно, тест на знание языка на категорию А2. "Те, кто ничего не делает, должны уехать!", — заявила Розе.

В декабре PMLP проверит, какие лица, подпадающие под конкретные требования закона, предоставили необходимые документы, а какие нет. И уточнит в государственных регистрах, покинули ли Латвию лица, которые не сделали ничего для изменения своего статуса проживания. Если ничего не было сделано, то PMLP отправит информацию в Государственную пограничную службу, которая должна проверить, находятся ли в стране лица, которые должны ее покинуть. При необходимости предпринять дальнейшие действия при выдаче приказа на выезд.

PMLP также выступила с инициативой, что несдавшие языковой экзамен граждане России, на которых распространяются поправки к Закону об иммиграции, должны пересдать тест этой осенью в обязательном порядке. Поправки предусматривают, что в случае успешной сдачи повторного экзамена, гражданин России должен до 31 декабря этого года подать в PMLP все документы для запроса статуса постоянного жителя Евросоюза в Латвии. Если же и второй тест неудачен, человек сможет подать документы на получение разрешения на пребывание в Латвии в течение двух лет — с временным ВНЖ, на который распространяется социальный пакет постоянного ВНЖ.

В отдельных случаях можно запросить и новый вид ВНЖ и в случае, если экзамен не сдавался по уважительным причинам — это надо доказать документально.

Как можно действовать в случае аннулирования ВНЖ?

Если есть основания считать, что произошла техническая ошибка (а таких случаев признаны сотни), PMLP просит таких людей срочно связаться с ними по электронной почте mn@pmlp.gov.lv.

Если уважительной причины неявки на языковой экзамен не было, а прав на временный ВНЖ нет — есть законная возможность пытаться удлиннить срок пребывания в Латвии через апелляции в разных инстанциях.

Само выдворение происходит в три этапа разной степени строгости:

письмо от PMLP с предложением добровольно покинуть Латвию в 90 дней (до 30 ноября),

распоряжение о выезде сроком на 30 дней,

принудительное выдворение в страну гражданства.

На первых двух этапах человек может сам выехать в третью страну (не обязательно в Россию — есть страны, у которых для граждан РФ предусмотрен безвизовый въезд).

Процедура выдворения из страны ЕС базируется на европейских гуманных принципах — государство должно исчерпать все возможности добровольного выезда. На каждом этапе процедуры человек имеет право просить о продлении данного ему срока.

После получения письма об аннулировании ВНЖ можно подать заявление в PMLP с просьбой разрешить нахождение в Латвии в течение года по гуманным соображениям. Если не выезжать и ничего не делать, могут оштрафовать.

Также после получения решения об аннулировании ПМЖ можно обратиться в ЕСПЧ с просьбой временного урегулирования, то есть временного запрета на выдворение, пока Конституционный суд и затем ЕСПЧ не рассмотрят иски. Указать на нарушение ст. 8 ЕКПЧ (защита частной жизни) и ст. 4 четвертого протокола ЕКПЧ (запрет массовой высылки иностранцев). ЕСПЧ может принять решение даже в течение недели, но может и не принять.

Если за 90 дней оставшийся без ПМЖ россиянин не покинет Латвию, не продлит свое пребывание в Латвии по гуманным соображениям, то ему могут направить более строгое распоряжение о выезде со сроком в 30 дней. Для этого пограничники, полиция или работники PMLP должны констатировать его незаконное пребывание в стране. Срок обжалования распоряжения — 7 дней. Для продления распоряжения до года нужна уважительная причина — необходимость продать квартиру, организовать, к примеру, продажу мебели и др.

Если распоряжение не выполняется, запускается процесс принудительного выдворения, который должна осуществлять Государственная погранслужба, входящая в систему МВД.

По словам юриста Елизаветы Кривцовой, европейские нормы усложняют возможность принудительного выдворения людей из социально уязвимых групп: "Надо проверить его здоровье, позволяет ли его состояние пройти процедуру. Для людей социально незащищенных — пожилых людей, инвалидов, семей с детьми — надо найти возможность доставить их на место пребывания в стране гражданства".

По сведениям Кривцовой, в сегодняшних условиях латвийские пограничники не могут свободно разъезжать по России, поскольку между странами не механизмов сотрудничества в этом плане и какого-либо соглашения о приеме выдворяемых лиц. А европейские нормы требуют доставить к безопасному местопребыванию человека, который сам с этим не справится. "Получается, что самые слабые защищены больше всех", — считает Кривцова.

Какое судопроизводство уже запущено?

​В Конституционный суд поданы иски от десятков человек, которых взялась представлять Кривцова. Свою позицию она основывает на трех статьях Сатверсме и протоколе Европейской конвенции по правам человека. Подробности — здесь.

Первое заседание КС назначено на начало января. Но к тому времени, если ничего не делать, человека могут выдворить.

В сентябре закончился срок, данный гражданам России с постоянным ВНЖ Латвии, чтобы подать документы на новый статус постоянного жителя ЕС и попытаться сдать языковой экзамен.

14 сентября Сейм Латвии принял третью серию поправок к Закону об иммиграции. Эта редакция открыла новые возможности для живущих в Латвии граждан России (бывших (не)граждан Латвии), которые до 1 сентября подавали документы в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) и/или сдавали (но не обязательно сдали) языковой экзамен. А также для тех, кто тест успешно сдал, но не подходил под статус постоянного жителя ЕС по другим параметрам — не имел достаточный доход или пенсию, отсутствовал в стране дольше положенного.

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