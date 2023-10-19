И в латвийской политике, и в латвийском сообществе многие до сих пор не понимают, на какую сторону становиться в конфликте на Ближнем Востоке. На это в эфире утренней программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4 указал директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис.

"Есть люди, которые становятся на одну сторону. Есть, которые – на другую. Очень много информации. И пропагандистская война со стороны и Израиля, и Палестины – кто скажет вещи получше и эмоциональнее, чтобы получить больше поддержки со стороны тех, кто еще не определился со своей позицией", — сказал Буковскис.

По словам эксперта, для нас Ближний Восток всегда был экзотикой, потому что это не в нашей сфере ближних интересов.

"Балтийское море и ЕС – вот тот регион, который всегда больше всего интересовал нашу внешнюю политику. Но Ближний Восток – регион важный для всего мира. И эффект домино от происходящего там может получиться и для нас", — отметил исследователь.

Политолог обратил внимание на то, что международное политическое сообщество пытается как-нибудь урегулировать конфликт, не позволяя ему эскалироваться еще больше.

"Все понимают, что регион взрывоопасный – там много разных ресурсов, разных политических и геополитических вещей, которые могут повлиять на весь Мир. Там очень много нефти и газа, которые получают большинство стран. И в этой ситуации, конечно, любые военные и политические проблемы, которые происходят на Ближнем Востоке, могут выйти из-под контроля. Поэтому разные мировые политики едут и пытаются усмирить Израиль, что эта атака ужасающа. Но нельзя перейти все рубежи. И надо считаться с тем, что палестинская популяция останется там, где она есть, и надо пытаться обойтись без гуманитарной катастрофы", — заключил Буковскис.

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