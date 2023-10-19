В результате мощного взрыва в заполненном людьми дворе больницы Аль-Ахли в Газе, предположительно, погибли сотни людей. Палестинские власти сектора Газа, контролируемые исламистским движением ХАМАС, немедленно обвинили в произошедшем Израиль. Они заявили, что это был преднамеренный удар с воздуха. Израиль отверг эти обвинения.

Журналисты Отдела верификации "Би-би-си" (BBC Verify) постарались разобраться в том, что известно, а что нет, отсмотрев видеозаписи, фотоснимки и другие улики, включая показания очевидцев. Корреспондент "Би-би-си" также побывал на месте взрыва, куда пускают не всех.

Очень важно также помнить, что вместе с вооруженными столкновениями важной частью этого конфликта является информационная война. Не впервые израильские власти и представители палестинцев в Газе дают противоположные версии событий, связанных со взрывами. Мы следим за их утверждениями и заявлениями.

Взрыв

Взрыв во дворе больницы произошел во вторник 17 октября около семи часов вечера по местному времени. 20-секундное видео, распространенное в соцсетях и верифицированное "Би-би-си", является первым важным визуальным свидетельством инцидента.

В нем слышен свист приближающегося снаряда или ракеты, за которым следует большой взрыв и сильный пожар.

В прямом эфире арабского телеканала Al Jazeera в 18:59 местного времени был виден яркий всполох в небе над Газой. Некоторые комментаторы предположили, что это пламя от ракеты, которая взрывается или разрушается в воздухе. Вдали видна вспышка, затем происходит сильный взрыв ближе к камере, которую мы геолоцировали.

В других роликах, появившихся в соцсетях, можно увидеть тот же взрыв с различных углов и на разном расстоянии.

Мы обратились в 20 аналитических центров, университетов и компаний, где работают эксперты в области вооружений. Девять из них пока не дали ответа, пять отказались от комменатариев, однако нам удалось поговорить с экспертами из оставшихся шести.

Мы задавали им вопрос, можно ли на основании имеющихся данных, в том числе силы взрыва и звука, который слышен перед самым взрывом, установить причины взрыва в больнице.

Окончательные вывод пока сделать трудно. Трое экспертов, с которыми мы говорили, указывают на несоответствие деталей той картине, которую обычно можно увидеть при мощных израильских авиаударах.

Андрес Ганнон, доцент Вандербильтского университета в США, говорит, что взрыв был небольшим, а это означает, что пожар в результате падения скорее мог быть вызван остатками топлива ракеты, а не детонацией ее боевой части.

Джастин Бронк, старший исследователь в британском Королевском институте военных исследований (RUSI), говорит, что на данном раннем этапе трудно утверждать с уверенностью, но, судя по свидетельствам, взрыв был вызван падением на парковку дефектной ракетной ступени с последующим возгоранием топлива.

По словам Ганнона, определить по видеокадрам, достиг ли снаряд своей цели, невозможно. При этом он добавляет, что вспышки в небе, скорее всего, указывают на то, что это была ракета, у которой из-за перегрева отказал двигатель.

Ведущий ближневосточный аналитик компании по оценкам рисков Sibylline Валерия Скуто отмечает, что Израиль может наносить воздушные удары с беспилотников, оснащенных ракетами Hellfire. Эти ракеты выделяют значительное количество тепла, но при этом не обязательно оставляют большую воронку. Однако, по ее словам, на неподтвержденных кадрах видна серия пожаров на территории больницы, которая не соответствует такому объяснению.

Визуальные улики с места взрыва

"Би-би-си" смогла подтвердить видимые элементы зданий и расположения больницы Аль-Ахли с имеющимися в открытом доступе спутниковыми снимками, что позволяет заключить: взрыв произошел именно в этой больнице.

Основываясь на имеющихся данных, можно сказать, что взрыв произошел во дворе, который является частью больничного комплекса. Судя по снимкам, значительных повреждений окружающих зданий нет. На снимках видны следы пожара и обгоревшие остовы автомобилей.

Больница принадлежит и управляется Англиканской церковью.

Ричард Сьюелл, декан Колледжа святого Георгия в Иерусалиме, сказал "Би-би-си", что в момент инцидента во дворе находилось около 1000 беженцев, а в самом здании было около 600 человек: пациенты и медицинский персонал.

Жертвы

Корреспондент "Би-би-си" Рушди Абуалуф в среду утром побывал в больнице Аль-Ахли. По его словам, очевидцы рассказывали о разрушениях и о том, как на месте взрыва все еще собирали тела погибших.

Один из них рассказал ему, что в больничном дворе в момент взрыва находились женщины, дети и старики.

"Би-би-си" изучила чрезвычайно детальные фотографии жертв и пострадавших при взрыве, на которых видны чудовищные ранения.

Некоторые из фотографий изучил основатель британского отделения международной правозащитной организации "Врачи за права человека", специалист в области военно-полевой хирургии и патологоанатом Деррик Паундер.

"Общая картина ранений такая же, как и следовало бы ожидать от осколков в результате взрыва", — заявил Паундер.

При этом он отметил, что невозможно четко разглядеть все травмы на ограниченном количестве доступных проверенных снимков. Мы продолжаем анализировать видео и фото жертв, чтобы определить по полученным ранам характер взрыва.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии в среду объявило, что в результате взрыва погиб 471 человек.

Министерство обороны Израиля заявило, чтро число погибших намеренно завышено. Своей оценки министерство не предложило. Из-за сложности доступа к месту взрыва для независимых огранизаций точное число погибших выяснить трудно.

Чего мы пока не знаем

Одна из самых важных улик — воронка, образовавшаяся в результате взрыва.

Представители армии Израиля говорят, что отсутствие большой воронки, а также повреждений от взрыва у близлежащих зданий, доказывает, что произошедшее не было результатом удара израильским оружием.

Кадры с места инцидента показывают наличие во дворе больницы одной небольшой воронки, и мы выясняем, есть ли признаки наличия других воронок.

Другая важная недостающая деталь — обломки ракеты. Часто вид снаряда и место изготовления можно определить по остаткам корпуса. Но в данном случае мы не видели таких улик.

Армия Израиля также обнародовала запись, на которой, по ее утверждениям, два боевика ХАМАС признают, что в больницу попала ракета, выпущенная группировкой "Палестинский исламский джихад" (признана террористической в США, ЕС, Великобритании и других странах Запада, а также запрещена в России и ). Это вторая по численности вооруженная группа в Газе.

Независимо подтвердить подлинность этой записи невозможно. "Палестинский исламский джихад" отрицает свою причастность к взрыву и обвиняет в нем Израиль.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на его месте исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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