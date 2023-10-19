Разведки США и Израиля оценивают число жертв взрыва, который произошел вечером 17 октября в больнице Аль-Ахли, в "максимум несколько десятков" человек. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на собственные источники.

"Насколько мы знаем, Израиль не наносил удар по больнице. Изображения и перехваты дополнительно свидетельствуют о том, что ракета была выпущена из Газы и упала рядом с больницей, а не попала по ней", — рассказал на условиях анонимности старший офицер разведывательного управления Минобороны США.

Другой источник Newsweek из числа офицеров американских ВВС, также изучающий произошедшее в больнице Аль-Ахли, отметил, что ни США, ни Израиль не располагают точными данными о числе погибших. По предварительным оценкам, ими могли стать "максимум несколько десятков" человек.

"Я не хочу сказать, что это не трагедия, но это еще один случай значительного преувеличения и откровенной лжи со стороны ХАМАС. Ответственность [за взрыв] несут палестинцы, а не Израиль", — добавил собеседник издания.

Взрыв в больнице Аль-Ахли произошел вечером 17 октября. Изначально сообщалось, что жертвами произошедшего по разным оценкам стали от 300 до 800 человек. Спустя примерно сутки представители контролируемого ХАМАС министерства здравоохранения сектора Газа предоставили уточненные данные о погибших в ходе удара — в списке жертв, заявили в ведомстве, значится 471 человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в соцсетях и прокомментировала в ходе пресс-конференции собранные военными доказательства, свидетельствующие, что больница была поражена ракетой после неудачного запуска, произведенного группировкой "Исламский джихад". Это, по мнению ЦАХАЛ, подтверждают съемки с дрона, перехваченные телефонные разговоры и другие сведения.

В секторе Газа, а также многих арабских государствах власти возлагают ответственность за атаку по больнице на Израиль. Приехавший туда с визитом солидарности президент США Джо Байден заявил, что склонен согласиться с выводами ЦАХАЛ.

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