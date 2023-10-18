Израильский "12-й канал" опубликовал запись с камеры, которая, утверждают журналисты, запечатлела падение на госпиталь Аль-Ахли в секторе Газа ракеты, запущенной неподалеку боевиками одной из палестинских группировок.

Сообщается. что запись была сделана камерой в городе Нетивот недалеко от границы с сектором Газа. Из ролика следует, что находящиеся в палестинском анклаве боевики производили пуск ракет неподалеку от больницы Аль-Ахли, в это время один из снарядов взорвался в районе госпиталя.

"Это доказательство заявлений Израиля о том, что на самом деле ракеты по больнице Аль-Ахли были запущены из сектора Газа, не из Израиля", — прокомментировала видео ведущая телеканала Йонит Леви. Соответствующие фрагменты своего эфира "12-й канал" продублировал на арабском и английском языках.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в соцсетях и прокомментировала в ходе пресс-конференции собранные военными доказательства, свидетельствующие, что больница была поражена ракетой после неудачного запуска, произведенного группировкой "Исламский джихад". Это, по мнению ЦАХАЛ, подтверждают съемки с дрона, перехваченные телефонные разговоры и другие сведения.

Тем временем представители контролируемого ХАМАС министерства здравоохранения сектора Газа предоставили уточненные данные о погибших в ходе удара вечером во вторник, 17 октября. В списке жертв, заявили в ведомстве, значится 471 человек. Всего в ходе израильской операции, начавшейся после нападения ХАМАС 7 октября, погибли 3478 человек. Израильская сторона заявляла о как минимум 1400 жертвах боевиков.

В секторе Газа, а также многих арабских государствах власти возлагают ответственность за атаку по больнице на Израиль. Находящийся там с визитом солидарности президент США Джо Байден заявил, что склонен согласиться с выводами ЦАХАЛ. Руководители ЕС и лидеры стран Европы ранее призывали провести тщательное расследование инцидента.

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