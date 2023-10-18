Германия поддержит усилия Египта, направленные на деэскалацию конфликта между Израилем и террористической организацией ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. Об этом заявил по окончании встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в среду, 18 октября, в Каире канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Вместе с Египтом мы хотим работать над тем, чтобы смягчить ужасные последствия войны", — указал он.

Шольц пообещал ас-Сиси помощь в усилиях по освобождению заложников, захваченных ХАМАС во время масштабной атаки на Израиль 7 октября. Канцлер также поблагодарил ас-Сиси за попытки добиться деэскалации конфликта и за посредничество между Израилем и ХАМАС.

Кроме того, глава немецкого правительства заявил о необходимости срочно оказать гуманитарную помощь жителям сектора Газа. "Палестинцы — это не ХАМАС, и ХАМАС не вправе говорить от имени палестинцев", — подчеркнул канцлер ФРГ на совместной пресс-конференции. По его словам, одной из целей Берлина является защита мирного населения сектора Газа и скорейшее предоставление гуманитарной помощи. "Находящимся там людям нужны вода, продовольствие и медикаменты", — заявил далее Шольц.

Канцлер, накануне побывавший с визитом солидарности в Израиле, вновь призвал тщательно расследовать удар по больнице в секторе Газа, в результате которого, как утверждает палестинская сторона, погибли несколько сотен человек. "Это происшествие подчеркивает, что своим ужасным терактом 7 октября ХАМАС принес неимоверные страдания гражданам Израиля и, как следствие, и людям в Газе", — добавил Шольц.

В свою очередь Абдель Фаттах ас-Сиси отверг возможность приема палестинских беженцев из сектора Газа. "Идея выслать людей из Газы в Египет неосуществима. Мы предупреждаем о связанных с этим рисках", — указал президент в ходе пресс-конференции. По его словам, в этом случае палестинцы могут начать атаки на Израиль с Синайского полуострова, за что впоследствии Египет может быть привлечен к ответственности. Кроме того, ас-Сиси предложил использовать израильскую пустыню Негев для размещения беженцев из сектора Газа.

Одновременно он призвал международное сообщество принять срочные меры, чтобы остановить "преднамеренные действия" против мирного населения Газы. Операции израильской армии в этом секторе будут иметь военные и гуманитарные последствия, которые могут выйти из-под контроля, предупредил ас-Сиси.

Накануне Олаф Шольц посетил Израиль. В Тель-Авиве во время его визита неоднократно звучала воздушная тревога, и Шольцу несколько раз приходилось уходить в комнату безопасности на территории посольства ФРГ, а перед вылетом из Израиля был эвакуирован его самолет.

В ходе визита Шольц заявил о безграничной солидарности немецкого народа со страной, пострадавшей от масштабной атаки террористической группировки ХАМАС. "Безопасность Израиля и его граждан — это одна из основополагающих государственных доктрин Германии", — подчеркнул он после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Канцлер ФРГ напомнил, что немецкая миссия отстаивать существование и безопасность государства Израиль проистекает из Холокоста. Он вновь самым резким образом осудил нападение террористов ХАМАС 7 октября и поддержал ответные действия израильтян. "Израиль имеет право защищаться от терроризма", — добавил он.

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