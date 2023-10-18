Как пишет агентство Reuters, двое мужчин сегодня утром бросили бутылки с зажигательной смесью в здание синагоги в Митте, одном из центральных районов немецкой столицы. Накануне вечером пропалестинские демонстранты напали на сотрудников правоохранительных органов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на берлинскую полицию.

Как рассказали в полиции Берлина, брошенные бутылки не долетели до синагоги и разбились на тротуаре, не причинив ущерба. Нападавших сейчас разыскивают; в ходе следственных действий был задержан мужчина, выкрикивавший антисемитские лозунги.

"Хочу прямо сказать, что я возмущен. Меня возмущает то, что некоторые кричат ​​и делают. Нападения на еврейские учреждения и акты насилия на наших улицах достойны презрения и недопустимы. Антисемитизму нет места в Германии", — прокомментировал инцидент канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В ночь на среду, заявляют власти Берлина, пропалестинские демонстранты напали на сотрудников полиции, дежуривших у Бранденбургских ворот. По данным местных СМИ, в митинге приняли участие несколько сотен человек, сотрудники правопорядка пытались помешать им пройти на одну из близлежащих площадей.

Еще одна акция прошла на юго-востоке немецкой столицы в районе Нойкельн — там демонстранты выносили подожженные "предметы" на проезжую часть. Когда к месту событий прибыли полицейские, их забросали камнями. Тем не менее, возгорание было ликвидировано.

На прошлой неделе суд ввел запрет на проведение пропалестинских акций в Берлине. Такое решение было принято из-за "опасности общественного порядка", которую представляли предыдущие демонстрации — их участники использовали пиротехнику, восхваляли признанное в ЕС террористическим движение ХАМАС и выкрикивали антисемитские лозунги. Тем не менее, в немецкой столице регулярно проходят несанкционированные акции.

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