Накануне вечером подконтрольное движению ХАМАС министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе ударов в ответ на нападение боевиков 7 октября поразила больницу Аль-Ахли в городе Газа. Первоначально число жертв оценивалось от 250 до 300 человек, вскоре в прессе со ссылкой на ХАМАС стали появляться оценки в 500 и более погибших.

Вскоре официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия проверяет поступившую информацию. Он подчеркнул, что не располагает данными, которые могут говорить о причастности ЦАХАЛ к инциденту. "Есть много авиаударов, много неудачных [пусков] ракет и много фейковых сообщений ХАМАС", — цитирует Хагари газета The Times of Israel.

Еще вечером 17 октября израильский телеканал i24 со ссылкой на неопубликованные предварительные результаты расследования, которое начала армия Израиля, сообщил, что причиной взрыва стал неудачный запуск ракеты боевиками ХАМАС.

Что говорит Израиль

Спустя примерно два часа в официальном аккаунте ЦАХАЛ в соцсети X (бывший Twitter) появилось заявление, в котором израильская армия отвергла свою причастность к удару по больнице в Газе и возложила ответственность на группировку "Исламский джихад" со ссылкой на "разведывательную информацию". Утверждается, что взрыву в госпитале предшествовал ракетный залп в направлении Израиля, "который прошел в непосредственной близости от больницы, когда она была поражена".

Уже ночью ЦАХАЛ опубликовал видео, на котором, заявили в израильской армии, запечатлен запуск боевиками ХАМАС ракеты по Израилю. Снаряд по неизвестной причине взорвался в 18:59, тогда же, как утверждается в комментарии к ролику, произошел удар по больнице.

RAW FOOTAGE: A rocket aimed at Israel misfired and exploded at 18:59—the same moment a hospital was hit in Gaza. pic.twitter.com/Kf5xJazSap — Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023



Утром 18 октября Армия обороны Израиля также опубликовала запись перехваченного телефонного разговора — по словам ЦАХАЛ, на ней боевики ХАМАС обсуждают неудачный запуск ракеты, упавшей на больницу, со стороны "Исламского джихада".

Еще одним доказательством, считает ЦАХАЛ, служат снимки места происшествия с дрона. На них не видно воронки, которая, уверены в израильской армии, осталась бы в случае удара ракеты по больнице. Отмечается, что сильнее всего пострадала парковка рядом с учреждением, в то время как находящиеся рядом с госпиталем дома почти не получили повреждений. При этом само здание больницы разрушено не было, обращают внимание военные.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City. IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

Представитель израильской армии Хагари на пресс-конференции подчеркнул, что результаты проведенного расследования будут переданы США и любой другой стране, которая захочет с ними ознакомиться. Он подчеркнул, что ХАМАС очень быстро сообщил о 500 погибших в результате инцидента, хотя, по его мнению, провести эти подсчеты оперативно не представлялось возможным.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу возложил ответственность за взрыв на палестинских боевиков. "Весь мир должен знать: на больницу в секторе Газа напали варварские террористы, а не ЦАХАЛ. Те, кто жестоко убивал наших детей, убивают и своих собственных", — написал он в Х.

Что говорят в мире

В ходе своего визита в Израиль президент США Джо Байден заявил, что склонен согласиться с результатами проведенного ЦАХАЛ расследования. "Основываясь на том, что я видел, похоже, что это было сделано другой командой, а не вами", — сказал американский лидер на встрече с Нетаньяху. Ранее Байден выразил соболезнования близким погибших в палестинском госпитале и осудил атаку на это учреждение.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "нет оправдания атаке на больницу, полную медицинского персонала и гражданских лиц". "Все факты должны быть установлены, а виновные должны быть привлечены к ответственности", — написала она в X.

"Я в ужасе от кадров взрыва в больнице в секторе Газа. Невинные мирные жители были ранены и убиты. Наши мысли с семьями жертв", — прокомментировал случившиеся канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также призвал к проведению "тщательного расследования".

По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, "ничто не может оправдать нападения на мирных жителей". Он подчеркнул, что Париж осуждает атаку на больницу в Газе, и призвал к "немедленному открытию гуманитарного доступа" в сектор Газа.

Нападение на госпиталь также осудили глава Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Финляндии Саули Ниинисте и другие мировые лидеры. Власти Иордании, Египта, Саудовской Аравии, Бахрейна и других арабских стран возложили ответственность за случившееся на Израиль, руководство Ирана — еще и на США. Россия и ОАЭ запросили проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва квалифицирует случившееся как "преступление" и "акт расчеловечивания". Спикер российского внешнеполитического ведомства призвала власти Израиля и США обнародовать спутниковые снимки и иные доказательства, которые помогут разобраться в ситуации.

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице. В том числе по этой причине после консультаций с предполагаемыми участниками был отменен саммит в Аммане, на котором лидеры Иордании, Палестины, США и Египта должны были обсудить деэскалацию в регионе.

В ночь на 18 октября у здания посольств Израиля в разных странах мира (преимущественно на Ближнем Востоке) прошли акции протеста.

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