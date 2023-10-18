В мусульманских странах Ближнего Востока и Северной Африки после ракетного удара по больнице в Газе прошли акции протеста, сообщает DPA.

Ракетный удар по больнице в городе Газа, в результате которого во вторник погибли сотни человек, вызвал возмущение и осуждение во всем мире. В столице Иордании Аммане демонстранты попытались взять штурмом здание посольства Израиля. Позднее иорданские силы безопасности заявили, что протестующие были разогнаны и не смогли проникнуть на территорию посольства.

Во вторник вечером протесты прошли также у здания консульства Израиля в Стамбуле. На видеозаписях, опубликованных информационным агентством Anadolu, видно, как люди держат палестинские флаги и скандируют "Долой Израиль". К охране консульства были привлечены дополнительные силы полиции.

В Тунисе сотни людей провели акцию протеста у здания посольства Франции. Акции протеста прошли также в столице Ирака Багдаде.

В столице Ливана Бейруте сотни сторонников шиитской боевой группировки "Хизболла" требовали бомбардировки Тель-Авива. В центре Бейрута полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов у здания посольства США.

Акции протеста против Израиля прошли и в Иране, правительство которого объявило траур. Министерство иностранных дел Ирана осудило нападение на больницу в Газе и возложило ответственность за него на Израиль.

Боевая группировка ХАМАС утверждает, что взрыв в больнице Аль-Ахли был вызван израильским авиаударом. Израиль утверждает, что в больницу попали ракеты, которые палестинская группировка "Исламский джихад" выпускает с территории Газы по Израилю.

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