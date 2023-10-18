Президент США Джо Байден отложил визит в Иорданию, где должен был встретиться с королем Абдаллой II, сообщает в ночь на среду, 18 октября, AFP со ссылкой на Белый дом. В рамках запланированного визита на Ближний Восток Байден посетит только Израиль. Сообщение об этом поступило на фоне удара по больнице в секторе Газа, в котором палестинская и израильская сторона обвиняют друг друга.

Отмечается, что президент США принял решение отменить визит в Иорданию после "консультаций" с королем Иордании Абдаллой II и "в свете дней траура", объявленных главой Палестинской национальной автономии Махмудом Аббасом, который должен был присутствовать на встрече вместе с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Джо Байден принес "свои глубочайшие соболезнования в связи с взрывом в больнице в секторе Газа, в результате которого своих жизней лишились невинные люди", подчеркивается в заявлении Белого дома.

В свою очередь, глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka заявил, что встреча короля Абдаллы II и президента США будет возможна лишь в том случае, если будет достигнуто соглашение о прекращении войны и "этих массовых убийств".

Ранее Армия обороны Израиля возложила ответственность за удар по больничному комплексу в секторе Газа на палестинскую группировку "Исламский джихад", сославшись на результаты проведенного расследования.

Перед этим исламистское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа и признано террористической организацией в ЕС, США и Израиле, заявило, что удар по больнице был нанесен с израильской стороны.

После того, как стало известно об ударе по больнице 17 октября, при котором предположительно погибли сотни человек, в Иордании и на палестинских территориях начались беспорядки. МИД Иордании также заявил об ответственности Израиля, призвав обеспечить защиту палестинцев и объединить усилия с целью немедленного прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

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