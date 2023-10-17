Президент США Джо Байден в среду совершит визит солидарности в Израиль, сообщается в официальном аккаунте американского лидера в соцсети X (бывший Twitter). "Затем я отправлюсь в Иорданию, чтобы решить острые гуманитарные проблемы, встретиться с лидерами и ясно дать понять, что ХАМАС не выступает за право палестинцев на самоопределение", — добавил Байден.

Сообщается, что Байден прилетит в Тель-Авив и проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В Аммане, столице Иордании, у президента США запланированы встречи с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Во-первых, президент подтвердит солидарность США с Израилем и нашу твердую приверженность его безопасности. […] Во-вторых, президент Байден подчеркнет наше кристально ясное послание любому субъекту, государственному или негосударственному, который попытается воспользоваться этим кризисом для нападения на Израиль: не надо", — обозначил цели визита госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как пишет Politico со ссылкой на официальных лиц США, Байдена в Израиль пригласил премьер-министр Нетаньяху во время телефонного разговора в минувшие выходные. Издание отмечает, что поездка президента США может совпасть с началом полномасштабной наземной операции в секторе Газа — это вызвало опасения у некоторых сотрудников администрации Байдена. В то же время представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что у двух стран нет соглашения о прекращении боевых действий на время визита Байдена.

7 октября группировка ХАМАС атаковала Израиль, жертвами нападения стали по меньшей мере 1400 человек, подавляющее большинство из них — мирные жители. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стала наносить авиаудары по сектору Газа, где базируются боевики, а также ввели блокаду этого района. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы погибли не менее 2800 местных жителей.

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