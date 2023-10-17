Корреспондент "Би-би-си" в Газе Рушди Абу Алуф вместе с семьей перебрался на юг сектора Газа, подчиняясь приказу израильского военного командования. Ниже — перевод его рассказа о том, что он увидел в городе Хан-Юнис.



Оригинал материала на английском языке можно прочитать здесь.

В Хан-Юнис хлынул поток людей.

Сотни тысяч людей бежали сюда с севера на чем попало — на машинах, если было топливо, на лошадях и повозках, если удавалось их найти, на своих двоих, если не было другого выхода.

Добравшись до Хан-Юниса, они обнаружили город, совершенно не готовый к тому, что его население удвоится буквально за одну ночь.

Каждая комната, каждый переулок, каждая улица заполнены мужчинами, женщинами и детьми. И идти им больше некуда.

По данным ХАМАС, за последние 48 часов 400 тысяч из 1,1 млн человек, живущих в северной части Газы, отправились на юг по дороге Салах-эд-Дин, выполняя приказ Израиля покинуть город.

Среди них был и я, с женой, тремя детьми и запасом еды на два дня.

Для многих угроза израильских бомбежек и предстоящего вторжения — после того, как боевики из Газы убили 1300 человек в Израиле — перевешивает приказ ХАМАС не покидать свои дома.

Но на этой узкой полоске земли, блокированной со всех сторон и отрезанной от остального мира, никогда не знаешь, где окажешься. И безопасность нигде не гарантирована.

И огромная масса жителей Газы, многих из которых бомбежки уже заставили покинуть свои дома, потерянные, испуганные, не знающие, что будет дальше, собралась здесь, в Хан-Юнисе.

Этот город, в котором обычно живет 400 тысяч человек, за одну ночь разросся до более чем миллиона. Кроме жителей северной Газы, сюда приехали и жители восточных районов, серьезно пострадавшие в ходе войны 2014 года.

Каждый из них нуждается в жилье и пище, и никто не знает, как долго она ему потребуется.

Все рушится

Скудные ресурсы быстро заканчиваются. Хан-Юнис и так уже был истощен до предела. Наплыв беженцев оказался слишком большим, и все начинает рушиться.

Главная больница, и без того испытывавшая недостаток в самом необходимом, не только принимает больных и раненых с севера — она превратилась в убежище.

Беженцы выстраиваются в коридорах, а врачи работают с вновь прибывшими, пострадавшими от израильских бомб. В воздухе стоит гул голосов.

Нельзя винить людей за то, что они приехали сюда.

Фото: Getty Images

Больницы — одно из самых безопасных мест во время войны, защищенное международным правом.

В определенном смысле эти люди, возможно, счастливчики, по крайней мере, на данный момент.

Врачи говорят, что им почти нечем помочь нескончаемому потоку новых раненых — пациентам положено 300 мл воды в день. Беженцам не положено ничего.

В других местах жители принимают вновь прибывших. Многие в Хан-Юнисе жили в тесноте. Теперь — как сардины в банке.

Я видел, как небольшие квартиры, в которых и так живет больше людей, чем можно комфортно разместить, превращались в жилье для 50-60 человек — долго так жить никто не сможет.

Моя семья вместе с четырьмя другими сейчас живет в квартире с двумя маленькими спальнями. Личного пространства — считанные метры, но я считаю, что нам повезло.

Школы по всему городу, также условно защищенные от войны, заполнены множеством семей — возможно, десятками тысяч, но кто знает?

В одной из школ, управляемой БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ — прим. "Би-би-си"), все классы заполнены людьми, на каждом балконе натянуты бельевые веревки.

Мамы и бабушки готовят еду на скамейках во дворах, а рядом с нетерпением крутятся их голодные дети.

Фото: Getty Images

Но когда места больше нет — а места уже больше нет, — люди неизбежно выплескиваются на улицы, заполняют переулки и подземные переходы, живут и спят в грязи, пыли и обломках, ожидая лучшей участи, которая, возможно, никогда не наступит.

Мало еды, мало топлива. В магазинах нет воды. Можно попытать счастья и раздобыть воду на водозаправочных станциях. Ситуация катастрофическая.

При этом нельзя сказать, что в городе безопасно. Он регулярно подвергается бомбардировкам — он по-прежнему находится в зоне боевых действий. Разрушенные здания и груды обломков устилают улицы.

Фото: Getty Images

Я слышал, как недалеко от больницы запускали ракеты, поскольку ХАМАС продолжает наносить удары по территории Израиля. Это открытое приглашение к ответным действиям.

Постоянно слышен гул израильских беспилотников, ищущих следующую цель.

Падают бомбы, рушатся здания, морги и больницы заполняются людьми.

Сегодня утром бомба упала рядом с квартирой моей семьи. Поскольку вся телефонная связь отключена или работает с перебоями, мне потребовалось 20 минут, чтобы связаться с сыном.

Так жить нельзя. А вторжение еще даже не началось.

Я освещал четыре войны в Газе, моей родной стране. И никогда еще я не видел ничего подобного.

Какими бы страшными ни были предыдущие войны, я не видел прежде, чтобы люди голодали или умирали от жажды. Теперь вполне реально.

Единственный выход из Газы — переход "Рафах" в Египет — все еще закрыт. И Каир знает, что если его открыть, то это приведет к новой гуманитарной катастрофе.

Сейчас миллион беженцев из Газы находится в 20 км от Рафаха. Как только КПП откроют, наступит хаос.

То же самое я видел в 2014 году, когда тысячи людей пытались спастись от войны. На этот раз все будет намного, намного хуже. Именно этого опасается Египет.

Людской поток просто хлынет через границу, и снова воцарится хаос и катастрофа.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль — ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на его месте исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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