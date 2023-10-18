Президент США Джо Байден прилетел в Тель-Авив, чтобы выразить солидарность с еврейским народом после нападения ХАМАС и встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент США заявил, что Америка продолжит помогать Израилю при любых обстоятельствах, и поддержал версию о том, что ракета, попавшая в больницу Газы прошлой ночью, была выпущена «другой командой».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично встретил американского президента у трапа самолета.

График визита Байдена поменялся, пока его самолет находился в воздухе: после ночного удара по больнице в Газе власти Иордании отменили намеченный ранее четырехсторонний саммит с участием главы Белого дома, президента Египта, главы Палестинской автономии и короля Иордании.

"Теперь нет смысла говорить о чем-либо, кроме прекращения войны", — сказал министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, объявляя об отмене саммита.

Советник Байдена по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент не мог не прилететь к своим союзникам в столь тяжелый момент для Израиля.

При этом, по словам Кирби, хотя глава Белого дома прибыл как друг, он намерен задать руководству Израиля ряд жестких вопросов, в частности, относительно операции в Газе и судьбы мирных палестинцев.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Госдепартаменте США Барбара Плетт-Ашер, произошедшее в больнице — наихудший из всех возможных сценариев для американского президента, который прибыл в Израиль и собирался вести диалог с арабскими лидерами в Аммане.

Кто виноват во взрыве в больнице Аль-Ахли

В ходе совместной пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху президент США Джо Байден в целом поддержал версию Израиля об ударе по больнице Аль-Ахли в Газе, в результате которого, по последним данным палестинского министерства здравоохранения, погиб 471 человек.

"Я глубоко опечален и возмущен в связи со взрывом в больнице в Газе, который произошел вчера, — сказал Байден, сидя рядом с Нетаньяху. — Основываясь на том, что я видел, похоже, что это сделала другая команда, не вы. Но есть много людей, которые не уверены. Так что нам нужно преодолеть очень многое".

Ранее Израиль представил результаты своего расследования произошедшего, из которых следует, что ЦАХАЛ не имеет отношения к удару, а упавшая на больницу ракета была запущена палестинским "Исламским джихадом". Представители Газы заявляют, что израильские военные нанесли по больнице авиаудар.

"Я хочу сказать о народе Израиля: их смелость, их преданность своей стране, их отвага потрясают. Я очень горд быть здесь и рассчитываю на конструктивный диалог о том, в какую сторону нам двигаться дальше", — сказал Байден.

"Так же как весь цивилизованный мир объединился в свое время против нацистов и против ИГИЛ, сейчас он должен объединиться против ХАМАС. Силы цивилизации возьмут верх — во имя нас, во имя вас и во имя мира и безопасности", — отметил в свою очередь Нетаньяху.

Ожидается, что во время визита Байден проведет встречу с работниками служб экстренной помощи, задействованных после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Байден также встретится с некоторыми израильтянами, потерявшими своих родных в результате нападения боевиков, а также с теми, чьи близкие находятся в заложниках ХАМАС в Газе.

Израиль запросил у США 10 млрд долларов чрезвычайной военной помощи после нападения, сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на его месте исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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