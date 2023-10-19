В сентябре еще рано прививаться от гриппа и Covid-19, а октябрь и ноябрь - самое подходящее время для вакцинации, сказала на организованном Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) мероприятии председатель Государственного совета по иммунизации, руководитель Центра семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы Даце Завадска.

Она подчеркнула, что главное - сделать прививку до того, как вирусы начнут активно циркулировать.

По данным на 17 октября, более 19 000 человек из групп риска уже воспользовались возможностью вакцинации, причем наиболее активными были люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, сообщила руководитель отдела надзора за инфекционными заболеваниями и иммунизации SPKC Лариса Саврасова.

Завадска подчеркнула, что вакцинация против гриппа особенно важна для детей и пожилых людей, при этом в Латвии в этом году доступна оплачиваемая государством более эффективная вакцина от гриппа для этих возрастных групп, которая используется в мире уже более 10 лет.

Прививаться от гриппа призвал и врач-инфекционист, руководитель консультативной службы по инфекционным заболеваниям и больничной эпидемиологии больницы Страдиньша Уга Думпис. Он отметил, что каждую зиму во время эпидемии гриппа в больницах наблюдается большой наплыв пациентов.

"Доказано, что заболевание гриппом или Covid-19 приводит к инфарктам, инсультам и обострениям хронических заболеваний. В это время мы видим в больнице в основном непривитых пациентов. Кроме того, многие пациенты, поступающие в больницу для проведения плановых серьезных операций, также не привиты и поэтому находятся в группе особого риска. Заболевание гриппом также повышает риск развития инфекции ран", - подчеркнул Думпис.

Он отметил, что одна доза вакцины может защитить многих людей от тяжелых заболеваний и госпитализации, и напомнил, что вакцинацию от гриппа и Covid-19 можно проводить одновременно.

За последние две недели в амбулаторных учреждениях зарегистрировано 13 клинически подтвержденных случаев гриппа. Как отметила Саврасова, в настоящее время заболеваемость гриппом низка и в основном регистрируется в Риге и Даугавпилсе.

"В этом сезоне вероятна совместная циркуляция вирусов гриппа, Covid-19 и респираторно-синцитиального вируса, а также появление новых вариантов Covid-19. Во всем Европейском союзе люди продолжают инфицироваться Covid-19 и госпитализироваться. На прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 72 случая госпитализации, тогда как летом в среднем госпитализировалось 16 человек в неделю. С началом сезона ежедневно сообщается об одном-четырех случаях смерти пациентов с Covid-19", - сказала представитель SPKC.

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