Латвия готова развивать свою оборонную промышленность, чтобы увеличить военный потенциал Европейского союза (ЕС), подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") на встрече с комиссаром Европейской комиссии (ЕК) Тьери Бретоном.

Премьер-министр отметила, что ЕС нужно продолжать работу над укреплением своей безопасности, и развитие оборонной промышленности является одним из способов сделать это.

Латвия заинтересована в поддержке ЕС для увеличения мощностей производства боеприпасов, тем самым укрепляя европейскую оборонную промышленность и безопасность Европы, заявила Силиня.

Также Силиня и Бретон обсудили потенциальные возможности поддержки ЕК для производства боеприпасов в Латвии, источники финансирования, а также борьбу с дезинформацией в интернет-среде и другие вопросы.

Как сообщалось ранее, президент Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня, министр обороны Андрис Спрудс и министр иностранных дел Кришьянис Кариньш сегодня проводят встречу с комиссаром Бретоном

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