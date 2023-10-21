Последние изменения в мире заставили латвийскую промышленность быстро набрать темп и сориентироваться на требования современной военной деятельности. Об этом в эфире программы Латвийского радио 4 "Домская площадь" рассказала глава правления Латвийской федерации предприятий оборонной промышленности и безопасности Элина Эгле.

"Много средств вложено в производство беспилотных систем. Также наши компании активно участвуют в "воздушном тоннеле", в наземных системах, также развиваются подводные беспилотные системы. Это одна из сильных сторон нашей оборонки", — цитирует Эгле ЛР4.

Кроме того, в Латвии развивается производство тактической одежды, разработка программного обеспечение для современных систем обороны, кибеоборона и радиоэлектроника. Увеличение количества запросов связано с войной в Украине и конфликтом на Ближнем Востоке.

"Поступили первые запросы из Израиля. Как это было во время первой волны в Украине, это достаточно прагматичные вещи — бронежилеты, экипировка для военнослужащих. Такого рода поддержка сейчас готовится, сейчас думаем о путях логистики — как это доставить, так как достаточно много авиакомпаний сейчас туда не летают, морскими путями это не так легко доставить… Так что, да — такая работа началась", — указала Эгле.

20 и 21 октября в Риге проходит ежегодный Форум по вопросам безопасности и внешней политике "Рижская конференция". Мероприятие соберет латвийских и зарубежных политиков и экспертов. Одна из тем форума — развитие оборонной промышленности.

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