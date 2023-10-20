Скажу прямо — в мире хаос, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, открывая "Рижскую конференцию 2023", которая проходит 20 и 21 октября в здании Латвийской Национальной библиотеки.

Президент Латвии в своей речи напомнил, что первая "Рижская конференция" проходила в 2006 году во время саммита НАТО. Тогда в повестке дня были вопросы о том, что делать с Афганистаном и какой должна быть ответственность НАТО.

Ринкевич отметил, что за последние годы НАТО взяла на себя множество обязательств, и Альянсу предстоит решить не меньше проблем. Говоря о текущей ситуации, президент подчеркнул, что в Европе и на Ближнем Востоке царит хаос. Главенствует беспорядок и неразбериха.

"Найти выход из этой ситуации непросто. Следующий год будет трудным и для Израиля, и для Украины. Он также будет трудным для Европы в целом. Нам также придется подумать о выборах в других странах", — сказал Ринкевич.

Глава государства подчеркнул, что нам удалось удивить самих себя, потому что мы смогли сохранить единство, поддержку Украины, а также смогли найти решения различных сложных проблем, с которыми сталкиваются НАТО и Европейский Союз.

Ринкевич заявил, что ему будет сложно конкурировать с выступлением президента США Джо Байдена из Овального кабинета, которое транслировалось в четверг, 19 октября. В своем обращении к американскому народу Байден призвал поддержать Украину и Израиль. По мнению президента Латвии, Байден обратился не только к американскому народу, но и ко всему миру.

"США взяли на себя обязательства и ответственность как по отношению к Украине и Израилю, так и по отношению к Трансатлантическому союзу и странам Балтии. Об этом было сказано очень конкретно. Это показывает, что даже в темные времена всегда есть луч надежды", — сказал Ринкевич.

Президент подчеркнул, что Латвия доверяет своим союзникам — американцам, канадцам, британцам. Латвия также доверяет своим европейским союзникам и партнерам. По мнению Ринкевича, важно отметить, что мы солидарны с Израилем в его борьбе с терроризмом, в его борьбе с террористической организацией ХАМАС.

"Мы понимаем, что ХАМАС — это не палестинцы. ХАМАС не представляет палестинцев. Мы хотим дожить до того, что Палестинская администрация осудит терроризм и найдет решение проблемы распространения этой жестокой болезни", — сказал президент Латвии.

Ринкевич также подчеркнул, что и в сложных обстоятельствах необходимо уважать международное гуманитарное право. Его должны соблюдать все. Президент выразил мнение, что всем нам приходится решать одновременно две проблемы.

"Украина должна победить Россию, а Израиль должен победить террористов ХАМАС", — сказал президент: "Мы видим, что Иран отправляет в Россию беспилотники и оборудование, чтобы помочь в борьбе против Украины", — сказал Ринкевич. Также он дал понять, что есть влияние России на ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент также упомянул социальные сети, в которых наблюдается волнение, например, российская пропаганда радуется террористическим атакам на Израиль. Ринкевич подчеркнул, что сейчас важно быть едиными, прилагать совместно усилия, чтобы бороться с трудной ситуацией.

Президент Латвии заявил, что НАТО укрепляет свои позиции. Страны увеличивают расходы на оборону, чтобы достичь запланированных 3% от валового внутреннего продукта (ВВП). Ринкевич подчеркнул, что необходимо будет решить вопросы, связанные с оборонным и промышленным потенциалом.

"Сейчас мы видим размещение союзных сил в странах Балтии. Растет внимание к устойчивости киберпространства и его укреплению. Нам также предстоит столкнуться с новыми вызовами — искусственным интеллектом и его использованием для влияния на политические процессы", — заявил президент.

Президент постарался обрисовать "дорожную карту" дальнейшей работы. Во-первых, президент Латвии подчеркнул, что должна быть полная и постоянная поддержка Украины. Поддержка должна быть как военной, так и политической. Ринкевич выразил надежду, что до конца года ЕС даст четкий сигнал Украине и Молдове о начале переговоров о вступлении в блок.

Во-вторых, по мнению Ринкевича, необходимо разработать четкий стратегический путь того, как Украина станет государством-членом НАТО. Мв можем говорить о гарантиях, но более сильной позицией будет полноправное членство Украины в НАТО, отметил президент.

"Если мы хотим добиться прочного мира в Европе, мы должны говорить о вступлении Украины в ЕС. Нам также придется решать проблемы гибридной войны. Мы ждем результатов того, что произошло с Balticconnector", — сказал Ринкевич.

В-третьих, по мнению президента, необходимо защитить критически важную инфраструктуру. Если стратегически важная инфраструктура будет повреждена, НАТО должно быть проинформирована. Президент отметил, что надо посмотреть, будет ли установлена ​​вина России в повреждении эстонско-финского кабеля связи, учитывая присутствие российских кораблей в Балтийском море в соответствующий момент.

"Латвия, Литва, Эстония и Польша сталкиваются с миграцией, которая используется как гибридное оружие. Нам нужно заняться не только физической безопасностью границ, границ с Россией и Беларусью. Нам нужно заняться защитой границ на политическом и юридическом уровнях", — сказал президент.

Эдгар Ринкевич подчеркнул, что проблем много, но никто не мог предсказать жестокое нападение в Израиле. Президент также обратил внимание на то, что в Европе есть регионы, которые, если на них не обратить внимание, создадут дополнительные вызовы.

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