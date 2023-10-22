Поскольку украинское контрнаступление не смогло набрать столь быстрый темп, как хотелось бы, в последние недели время от времени всплывает сценарий замораживания конфликта. Программа LTV De facto отмечает, что теперь США поставляют Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, но заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кетлер признает, что какой-либо конкретный вид оружия не изменит ход войны.

"Приятно видеть, что Украина по-прежнему владеет инициативой и атакует. И мы должны напомнить себе, что война, к сожалению, это не только сложно, но и требует времени. Но в целом Украина движется вперед", — говорит Кетлер.

"Я не думаю, что существует какое-то одно оружие, которое изменит ход войны. Но переданные Киеву вместе с оружием несколько вещей были усвоены, они поняли, как воевать этой техникой. Все это вместе помогло ВСУ быть настолько эффективным на поле боя", — отметил представитель НАТО.

В Украину поставлено около 20 ракет ATACMS старой версии. Украина просила поставить их давно, и вот недавно, без лишней огласки, получила их из США. Эти ракеты позволяют поражать цели на большом расстоянии. Украинские силы специальных операций сообщают, что в результате первых ударов по аэродромам Бердянска и Луганска уничтожено девять различных типов вертолетов и другой военной техники.

Еще год назад Россия называла поставки Украине ракет большой дальности нарушенем "красных линий". Но во время своего визита в Китай на этой неделе президент РФ Владимир Путин настаивал на том, что новые ракеты радикально не изменят ситуацию на фронте, а лишь продлят агонию Украины.

В Пекине Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который стал первым лидером из стран ЕС, кто провел личную встречу с главой РФ с начала войны. По словам Орбана, у всей Европы на уме один вопрос: будет ли перемирие в Украине? Для венгров самое главное — покончить с потоками беженцев, санкциями и боевыми действиями.

Президент США Джо Байден после возвращения из Израиля объяснил, почему важно продолжать поддерживать Украину в военном отношении вместе с Израилем: "За пределами Европы наши союзники и возможно, что еще важнее, соперники, тоже присматриваются к нашему ответу Украине. И если мы позволим стереть независимость Украины, потенциальные агрессоры во всем мире ободрятся".

Бывший советник армии США в Ираке и Афганистане, который сейчас работает в Американском университете в Киеве, профессор Марк Войджер опасается буквального и политического замораживания войны.

"Россия находится в этом конфликте уже давно. Это не просто конфликт из-за территорий на юге Украины. Многие на Западе, может быть, думают, что мы поговорим с Россией, что оставим ей определенные регионы Украины, может тогда они остановятся. Нет. Их расширение будет продолжаться. Если конфликт будет заморожен, если Россия удастся отвлечь внимание Запада и США на Израиль в случае второго президентства Трампа, то это станет катастрофой для коллективного Запада и проблемой для усилий Украины", — считает Войджер.

Эксперт по развитию событий в России, профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в интервью LTV сказал, что для того, чтобы заморозить конфликт, обе стороны должны позволить ему произойти. Но сейчас нет никаких признаков того, что украинцы этого хотят.

"Россияне, я думаю, полагают, что они побеждают, не проигрывая. Другими словами, они думают, что в долгосрочной перспективе Украина не сможет сохранить боеспособность. Но в то же время в России есть ощущение, что единство Запада и желание продолжать вливать миллиарды фунтов, долларов и евро в эту войну будет разрушаться каждый месяц, либо из-за выборов в США, либо по другим причинам", — считает Галеотти.

Иисследователь отмечает, что для Путина это стало экзистенциальной войной. По мнению Галеотти, президент РФ знает, что не может быстро победить на поле битвы, "поэтому надеется выиграть его политически — продержаться достаточно долго, чтобы навязать Украине уродливое перемирие".

В этом году большие надежды возлагались на украинское контрнаступление. Это было не так быстро, как, возможно, многие ождали. В последние недели Россия пытается атаковать окрестности Авдеевки и несет большие потери.

Профессор Марк Войджер отмечает, что было ошибкой ожидать быстрого украинского контрнаступления, не обеспечив должного поддержка с воздуха: "Если кто-то на Западе думал, что это будет быстро и легко, то он ошибался. Что касается коллективного Запада, то нам необходимо предпринять более смелые шаги, предоставить больше техники и боеприпасов, для более быстрого украинского контрнаступления, но не сейчас, когда приближается зима. Но я все равно верю, что украинцы могут многого добиться".

Президент Украины Зеленский заявил в начале октября, что, если России удастся приостановить или заморозить войну, то примерно к 2028 году она сможет восстановить свои военные возможности и атаковать, например, страны Балтии.

Опрошенные эксперты передачи De facto скептически относятся к словам Зеленского, что Россия хочет прямой войны с НАТО, но это не единственные риски.

"Хотя значительная часть российского военного потенциала в Украине уничтожена, но не все. Значительно меньше потерь, например, в авиации и флоте, хотя и здесь они заметны. Россия по-прежнему обладает высокими возможностями гибридной войны, киберпотенциалом, возможностями разведки и служб безопасности. Вы все еще видите их операции по дезинформации и так далее", — заявил заместитель генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кетлер.

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