Падение латвийских вузов в мировых рейтингах не обесценивает ценность выданных ими дипломов о высшем образовании. Так новость о том, что высшие школы Латвии выпали из первой тысячи рейтинга лучших вузов мира, в эфире программы Латвийского радио 4 "Домская площадь" прокомментировал глава Совета по высшему образованию Андрис Тейкманис.

"Никаким образом это не влияет на ценность диплома. В этом рейтинге изменились критерии, и он строится на оценке публикаций академического персонала. Что касается ценности дипломов, она зависит от их признания. Латвия – часть Болонского процесса и часть признания дипломов в европейской сфере высшего образования. Так что наши дипломы ценны, как они были в любой стране ЕС", — указал Тейкманис.

Он добавил, что "никогда не понимал эту фетишизацию рейтингов".

"Эти старания обязательно попасть в какой-то из них, критически думая о том, какие у нас ресурсы – людские и финансовые. Пять лет назад правительство вписало в декларацию, что два вуза Латвии должны попасть в рейтинг ТОР-500. Но уже тогда было ясно – если не будет больших финансовых вливаний, мы этого не достигнем, что это будет иллюзия, за которой не угнаться", — заключил профессор.

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