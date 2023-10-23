Национальное объединение предлагает ликвидировать все оставшиеся в Латвии памятники и мемориалы вооруженным силам СССР и советской оккупации в Латвии вне массовых захоронений солдат, перенеся останки солдат, захороненных в парках и других общественных местах, на братские кладбища.

Проект поправок к закону о запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвии подали депутаты Александр Кирштейнс, Эдвин Шноре, Наурис Пунтулис, Илзе Индриксоне, Артур Бутанс, Янис Витенбергс и Янис Домбрава.

Авторы законопроекта отмечают, что во многих самоуправлениях Латвии до сих пор сохранились памятники и мемориалы, посвященные вооруженным силам СССР.

"Посольство России пользуется этой ситуацией и продолжает вмешиваться во внутренние дела Латвии, мешая самоуправлениям убрать эти объекты", - считают депутаты.

По мнению Нацобъединения, поправки напрямую касаются сложившейся ситуации, когда данные памятники используются для прославления войны и военных преступлений.

Депутаты отмечают, что объекты советской идеологии, число которых исчисляется сотнями, не включены в список памятников культуры, охраняемых Латвийским государством, и не признаны имеющими ценность.

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