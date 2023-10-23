Правительство выполнило все свои обещания в отношении заработной платы учителей, заявила сегодня премьер-министр Эвика Силиня после заседания коалиции.

Некоторые самоуправления сократили целевую дотацию, поэтому учителя получили меньшую зарплату. По словам премьер-министра, этот вопрос должен решаться между самоуправлениями и Министерством образования и науки (МОН), но государство выполнило все свои обещания.

Силиня добавила, что Министерству образования, Министерству финансов и Государственному контролю еще предстоит выяснить, почему в некоторых самоуправлениях возникла такая ситуация.

Самоуправления не должны быть заинтересованы в том, чтобы платить учителям меньше, сказал премьер-министр, признав, что некоторые перерасчеты целевых дотаций могли иметь место. Государство не может заставить самоуправление платить больше, подчеркнула Силиня.

В настоящее время самоуправления заключают трудовые договоры со школами. По словам премьера, правительство ожидает новую модель финансирования школ. Ожидается, что новая модель будет представлена правительству до конца года.

Министр экономики Виктор Валайнис отметил, что этот вопрос очень индивидуален и затрагивает всего 400 учителей или 2%, поскольку более 25 тыс. учителей получили более высокую зарплату. По мнению министра, ответы на вопрос, почему снизилась зарплата, можно найти в самоуправлениях.

Как сообщалось, ранее Латвийский профсоюз работников образования и науки заявил, что в ряде самоуправлений государственной целевой дотации в этом месяце недостаточно для обеспечения повышения заработной платы учителей и выравнивания нагрузки.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram