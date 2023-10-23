Министерство образования и науки вместе с профсоюзами и самоуправлениями должно создать понятную для всех систему оплаты труда учителей, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич во время встречи в Рижском замке с министром образования и науки Андой Чакшей.

Как сообщили в медиацентре канцелярии президента, на встрече обсуждались актуальные вопросы повестки дня Министерства образования и науки, в том числе оплата труда учителей, безопасность в школах, реорганизация школьной сети, переход на обучение на латышском языке и другие приоритеты.

В ходе беседы президент приветствовал тот факт, что со следующего учебного года в школах как отдельный предмет вновь будут преподавать историю.

Говоря о безопасности в школах, Ринкевич отметил, что необходимо создать систему, когда и учащиеся, и учителя чувствуют себя в школе безопасно. В настоящее время не существует практической стратегии безопасности школ, включающей физические и психологические аспекты безопасности.

Президент и министр образования также обсудили достигнутый к настоящему времени прогресс в переходе школ на обучение на латышском языке.

Президент также информировал министра о вопросах в связи с реформой "Школа 2030" и нехваткой учебных материалов, которые были актуализированы во время его визитов в школы. Он отметил важность продолжения методической и финансовой поддержки школ для приобретения учебных материалов и повышения профессиональной компетенции учителей.

Как ранее сообщалось, в ряде самоуправлений выплаченной государством в этом месяце целевой дотации недостаточно для обеспечения повышения зарплат учителей и введения балансировки нагрузки. Профсоюз и Министерство образования не сошлись во мнении, почему возникли проблемы с финансированием повышения учительских зарплат.

В четверг представители LIZDA встретились с представителями Министерства образования и культуры, чтобы запросить разъяснения по выделению бюджетных средств на целевую дотацию и порядок ее расчета.

В качестве основных причин снижения заработной платы учителей, зафиксированного в некоторых местах, было названо уменьшение количества учащихся или нагрузки.

На основании анализа имеющейся в распоряжении МОН информации был сделан вывод, что зарплаты учителей в основном все же увеличили, подтвердила Эдите Канавиня, представитель Департамента образования МОН. В качестве же основных причин снижения некоторых зарплат она назвала сокращение количества учеников или нагрузки, но есть и случаи, которые министерство будет обсуждать индивидуально с самоуправлениями. По оценкам министерства, число учителей, у которых снизилась зарплата, невелико.

Канавиня сообщила, что пока в министерство не поступило ни одного заявления от самоуправлений о проблемах с расчетами государственной целевой дотации, однако у муниципалитетов еще есть возможность пересмотреть свою тарификацию до конца октября.

В ходе встречи представители профсоюза согласились с министерством, что снижение зарплаты может быть связано с изменением количества учащихся или снижением нагрузки. Председатель LIZDA Инга Ванага также отметила, что государственная дотация, предоставленная в январе, была использована для повышения ставки, а не для балансировки рабочей нагрузки. Также некоторые самоуправления сократили свои инвестиции в заработную плату учителей, а также перераспределили целевые госдотации.

В то же время профсоюз не исключает, что выделенное финансирование на зарплату с сентября по декабрь окажется на 12,47 млн ​​евро меньше, чем должно быть. Советник министра образования и науки по аналитическим вопросам Янис Салминьш подтвердил, что понимает обеспокоенность профсоюза правильностью расчетов целевых дотаций, поэтому сейчас ведется работа над разработкой модели финансирования программы, которая будет предусматривать более прозрачную процедуру распределения средств.

"Мы сейчас говорим о 2% учителей, у которых мы определили проблемы, и действительно есть места для переговоров с самоуправлениями, чтобы они пояснили целевых дотаций. Сейчас ни одно самоуправление к нам не обратилось", — добавила парламентский секретарь МОН Силвия Рейнберга ("Новое Единство"). Она повторила, что министерство обратилось в Госконтроль и Министерство финансов, чтобы понять, в каких самоуправлениях распределение дотаций осуществлено неточно.

Министерство образования и науки собирается предложить новую модель финансирования школ. В ней будет четко определена зарплата педагогов, чтобы избежать привычного "перекидывания мяча" между самоуправлениями и государством. Об этом в интервью передаче "900 секунд" на TV3 рассказала министр образования Анда Чакша.

По мнению Чакши, было бы логичнее перейти на новую модель финансирования школ и учебных программ, в которой будет четко определена зарплата педагогов, чтобы государство и самоуправления не могли перекладывать друг на друга ответственность.

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