Министерство образования и науки собирается предложить новую модель финансирования школ. В ней будет четко определена зарплата педагогов, чтобы избежать привычного "перекидывания мяча" между самоуправлениями и государством. Об этом в интервью передаче "900 секунд" на TV3 рассказала министр образования Анда Чакша.

Прокомментировав недовольство профсоюза педагогов недостаточными целевыми дотациями на зарплаты педагогов, Чакша повторила ранее уже сказанное: министерство в расчетах не ошиблось, но это компетенция самоуправлений — распределить, как эти деньги "осядут в кошельке каждого учителя". Министерство "задает рамку зарплат", но работодатель учителей — самоуправления.

По мнению Чакши, было бы логичнее перейти на новую модель финансирования школ и учебных программ, в которой будет четко определена зарплата педагогов, чтобы государство и самоуправления не могли перекладывать друг на друга ответственность.

"На мой взгляд, зарплата учителя должна быть 2500 евро, и этого надо достичь за три года", — считает Чакша.

Новую модель министерство представит правительству в своем новом сообщении, и она может вступить в силу со следующего учебного года.

Ранее профсоюз жаловался, что во многих самоуправлений дотаций, выплаченных государством в этом месяце для увеличения зарплат педагогов, не хватает. Несмотря на обещания о повышении, зарплата за сентябрь у многих педагогов оказалась даже меньше, чем в прошлом году.

В интервью Латвийскому радио глава Профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага заявила, что зарплаты были рассчитаны неправильно, и предположила, что это может быть связано и с кадровыми изменениями в Минобразования.

"Допускаем, что неточность расчетов могла быть связана с тем, что в самом Минобразования произошла довольно быстрая смена сотрудников, а производить расчеты — все же специфичная работа, — цитирует Ванагу Rus.Lsm.lv.— Именно поэтому мы уже несколько лет требуем пересмотра системы финансирования, и не исключаем, что здесь сыграл роль человеческий фактор, незнание системы, незнание важных нюансов, контроля решений предыдущего правительства".

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram