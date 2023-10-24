На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за сохранение вещания общественных СМИ на русском языке и после 2026 года.

В качестве представителя инициативы указана Инга Поздеева. Она напоминает, что Концепция национальной безопасности предусматривает с 2026 года запретить создания контента на русском языке для общественных СМИ. Однако Поздеева призывает исключить этот пункт из документа, чтобы общественные СМИ сами могли решать, можно ли создавать контент и на языке крупнейшего нацменьшинства в Латвии — русском.

Автор инициативы считает, что во время масштабной гибридной войны России ликвидация объективной и лояльной латвийской государственности части журналистики не соответствует интересам Латвии. Латвийские общественные СМИ на русском языке, помимо всего прочего, дают возможность опровергнуть ложь кремлевских пропагандистов, а в основном — адекватно и ответственно освещать и анализировать происходящее в обществе, стране и мире.

Как сообщалось ранее, министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") концептуально видит роль общественных СМИ на русском языке, заявил агентству LETA советник министра Давис Лодзиньш.

Еще до утверждения концепции Логина отметила, что не согласна с указанным в ней сроком 1 января 2026 года, которое должно стать датой прекращения поддержки общественных СМИ на русском языке. По ее мнению, нельзя принять и тот факт, что в 2026 году не придется говорить о проверенной информации на русском языке.

В концепции установлено, что с 1 января 2026 года создаваемый общественными СМИ контент должен быть только на латышском языке и языках, принадлежащих к европейскому культурному пространству.

По словам представителя министра, Логина концептуально видит роль общественного СМИ на русском языке, но вопрос заключается в деталях, сроках и возможных переходных этапах.

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