Пользователей латвийского сегмента соцсети Х взволновали записи бывшего министра обороны Артиса Пабрикса и директора Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Яниса Сартса. Оба прогнозируют вероятность “самых мрачных сценариев” в контексте государственной обороны Латвии.

Так, Артис Пабрикс призывает сделать все, чтобы защитить территорию Латвии от возможных захватчиков и дает советы на случай, если “не удастся сдержать атаку”.

“Перед лицом нынешней и будущей угрозы необходимо поспешно возобновить реальную работу по всеобъемлющей системе национальной обороны с минимальными бюрократическими препятствиями, форсировать все, что связано с военной промышленностью, логистикой, резервами, укреплять приграничные районы в военном отношении. [...] Приграничные регионы должны быть укреплены в военном отношении”, — написал экс-министр.

Ņemot vērā pašreizējos un turpmākos draudus ar steigu jāatjauno reāls darbs pie visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas ar minimāliem birokrātiskiem šķēršļiem, jāforsē viss, kas saistīts ar militāro industriju, loģistiku, rezervēm, militāri jānostiprina pierobežas reģioni. — Artis Pabriks (@Pabriks) October 23, 2023



Он также ответил на вопрос одного из комментаторов, что именно он подразумевает под военным укреплением приграничья.

“Учитывая современный военный опыт, нужно следовать плану, не отдавая ни метра нашей земли. Если вам не удастся сдержать атаку, остановите ее как можно ближе к границе, а затем отступите. Примерно так”, — пояснил Пабрикс.

В свою очередь Янис Сартс выразил опасения, что на фоне мировых событий Латвию может ждать “самый мрачный сценарий”.

“Как и ожидалось, мир быстро становится все более небезопасным и нестабильным. Это нужно признать и принять. На мой взгляд, сейчас, когда мы думаем и решаем о распределении средств, развитии инфраструктуры и развитии потенциала, мы должны предположить, что самый мрачный сценарий будет осуществлен”, — написал Сартс.

Kā jau bija paredzams, pasaule strauji kļūst nedrošāka un nestabilāka. Tas ir jāatzīst & jāpieņem. Manuprāt, šobrīd, domājot un lemjot par līdzekļu sadali, infrastruktūras attīstību un spēju attīstību, jāpieņem, ka realizēsies pats drūmākais scenārijs. ⬇️ — Jānis Sārts (@janis_sarts) October 23, 2023



Он также добавил, что во избежание таких рисков Латвии следует "делать все" и во внутренней, и во внешней политике.

Запись министра вызвала раздражение и недоумение отдельных комментаторов, поскольку им не до конца ясно, о чем именно идет речь.

“Ну зачем говорить "через цветы"? Вы же не девушка на свидании, которая не может прямо сказать, что хочет поцеловаться. Нормально сказать нельзя? Что в случае с Латвией следует понимать под “самым мрачным сценарием”? К кому нужно готовиться? И нет, я не понимаю сама!”, — написала одна из пользовательниц, не получив, впрочем, ответа.

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