Критическая инфраструктура Латвии на суше находится в гораздо большей безопасности, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Она отметила, что, хотя Национальные вооруженные силы наблюдают за критической инфраструктурой в море уже с прошлого года и для этой цели НАТО патрулирует общее воздушное пространство Балтии, защитить каждый кабель, погруженный в море, невозможно.

Недавно Силиня поручила ответственным учреждениям оценить актуальные проблемы наземной критической инфраструктуры и необходимые улучшения. Этот доклад еще не готов, однако Силиня надеется его получить в ближайшее время.

В целом она оценила, что "сейчас наша наземная инфраструктура находится в гораздо большей безопасности, чем в море, где защита гораздо критичнее, и таких больших угроз нет". Премьер добавила, что Инчукалнское подземное газохранилище заполнено на 85%, что раньше случалось редко.

Как сообщалось ранее, вопросы безопасности критической инфраструктуры стали актуальными вместе с попытками дестабилизации работы учреждений путем распространения анонимных писем с террористическими угрозами. Также были выявлены повреждения в кабеле связи и газопроводе Balticconnector в Балтийском море.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram