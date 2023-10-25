В Латвии открылся "Дом для детей" ("Барнхаус") — передовое учреждение по исландской модели для предоставления всесторонней помощи и поддержки детям, пострадавшим от жестокого обращения и сексуального насилия. В новом центре пострадавшие смогут пройти медосмотр, получить заключение врача, а также дать показания для полиции. Об этом сообщает LSM.

Основная цель "Дома для детей" — предотвратить повторную виктимизацию и эмоциональное травмирование в отношении пострадавших детей. Из соображений безопасности точное местонахождение “Дома для детей” не разглашается. На его территории также запрещена любая съемка. Такие меры предпринимаются для того, чтобы обеспечить анонимность обратившимся за помощью детям.

По словам представителя учреждения Лауры Ледини, в “Доме для детей” будут собраны все необходимые специалисты под одной крышей, чтобы пострадавшему от насилия ребенку не нужно было посещать полицию, социальные службы и другие инстанции.

“Эта услуга может помочь и самим специалистам", — отметила Лединя.

Ранее в прошлом году правоохранители подняли тревогу, что сексуальные преступления в отношении детей расследуются слишком долго, процессы часто оказываются неэффективными и заканчиваются ничем. В Министерстве благосостояния надеются, что теперь это изменится.

"Опыт Исландии, где “Дом для детей” был создан 25 лет назад, в виде концепции переняли многие другие страны. Этот подход доказал свою эффективность — обвинительных приговоров значительно увеличилось. Это можно считать целенаправленным шагом на пути к снижению жестокого обращения с детьми в целом", — заявила директор департамента детской и семейной политики Минблага Илзе Курме.

Аналогичный “Дом детей” в ближайшие годы также планируется создать за пределами Риги.

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