Ближайшие 4-6 лет в области внутренней и внешней безопасности Латвии будут очень сложными. Об этом заявил президент Эдгар Ринкевич журналистам после встречи с премьер-министром Эвикой Силиньш ("Новое Единство"), подчеркнув, что безопасность страны является главным приоритетом и ее необходимо укреплять каждый день.

Президент отметил, что внешняя и внутренняя безопасность страны уже давно вошла в политическую повестку дня — в Сейме и правительстве ведутся различные дискуссии, ответственные органы готовятся ”к самым разным возможным сценариям”.

Кроме того, Ринкевич считает, что государственная работа в этом отношении проверяется на деле различными проблемами – например, недавними угрозами в школах и детских садах и давлением нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе.

Однако президент отметил, что деятельность органов, ответственных за безопасность, постоянно совершенствуется.

"Следует понимать, что следующие 4-6 лет будут очень сложными. Мы видим, что происходит в Украине, мы видим, что происходит в Израиле, мы видим тенденции в Европе. [...] Мы видим, что время должно быть потрачено не на какие – то несущественные ссоры, а на укрепление безопасности нашей страны — как финансово, так и по существу. Граждане смотрят, как они могут участвовать в укреплении национальной обороны, так и в укреплении гражданской обороны. Самыми мрачными сценариями мы, вероятно, не будем сейчас увлекаться, давайте больше сконцентрируемся на понимании того, что национальная безопасность является наивысшим приоритетом и должна укрепляться каждый день", — сказал Ринкевич.

Между тем премьер Силиня подтвердила, что уже сейчас в стране ведется работа "на всех уровнях" по укреплению внутренней и внешней безопасности.

"Обязательная военная служба страны укрепит наши общие оборонные возможности и общее понимание, а также присутствие сил НАТО в Балтийском море. [...] Я думаю, что все эти вопросы комплексно способствуют нашей общей ситуации безопасности. Однако то, что появилось в моей повестке дня — это развитие военной промышленности в Латвии, которое показывает, что в целом страна перестраивается — с более, возможно, мерной и беспечной жизни без внешней угрозы к состоянию гораздо большей готовности на государственном уровне", — отметила премьер.

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